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Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков
Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков
Российские военные пресекли семь атак украинских боевиков за сутки. Противник потерял еще 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники, сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T16:59
2023-10-03T16:59
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли семь атак украинских боевиков за сутки. Противник потерял еще 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 285 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходка Caezar производства Франции и семь автомобилей.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Враг лишился до 65 боевиков, самоходки "Акация", орудия "Д-20", гаубицы "Д-30", двух бронемашин и двух пикапов.Атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении отразили подразделения группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Противник потерял более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и орудие "Д-20".На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовки ЛНР. Уничтожено до 60 украинских боевиков, два танка и самоходка "Гвоздика".На Запорожском направлении уничтожено до 90 украинских боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие "Д-20" и гаубица М119 производства США.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 боевиков убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходку "Акация" и орудие "Д-30".Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за суткиУдар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топливаВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу
https://crimea.ria.ru/20231003/na-khersonskom-napravlenii-boeviki-vsu-poteryali-50-chelovek-za-sutki-1131815320.html
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херсонская область
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луганская народная республика (лнр)
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область
Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков

Армия России разбила семь атак ВСУ: боевики потеряли 665 боевиков и 30 единиц техники

16:59 03.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли семь атак украинских боевиков за сутки. Противник потерял еще 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 285 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходка Caezar производства Франции и семь автомобилей.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Враг лишился до 65 боевиков, самоходки "Акация", орудия "Д-20", гаубицы "Д-30", двух бронемашин и двух пикапов.
Атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении отразили подразделения группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Противник потерял более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и орудие "Д-20".
На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовки ЛНР. Уничтожено до 60 украинских боевиков, два танка и самоходка "Гвоздика".
На Запорожском направлении уничтожено до 90 украинских боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие "Д-20" и гаубица М119 производства США.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 боевиков убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходку "Акация" и орудие "Д-30".
ВСУ
10:55
На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская область
 
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