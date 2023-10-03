https://crimea.ria.ru/20231003/sem-provalnykh-atak-vsu-za-sutki-poteryali-esche-665-boevikov-1131825710.html

Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков

Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков

Российские военные пресекли семь атак украинских боевиков за сутки. Противник потерял еще 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники, сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T16:59

2023-10-03T16:59

2023-10-03T16:59

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131801233_0:158:1075:763_1920x0_80_0_0_04045fb8362a55fb1328cc6b834fd2be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли семь атак украинских боевиков за сутки. Противник потерял еще 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 285 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходка Caezar производства Франции и семь автомобилей.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Враг лишился до 65 боевиков, самоходки "Акация", орудия "Д-20", гаубицы "Д-30", двух бронемашин и двух пикапов.Атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении отразили подразделения группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Противник потерял более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и орудие "Д-20".На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовки ЛНР. Уничтожено до 60 украинских боевиков, два танка и самоходка "Гвоздика".На Запорожском направлении уничтожено до 90 украинских боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие "Д-20" и гаубица М119 производства США.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 боевиков убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходку "Акация" и орудие "Д-30".Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за суткиУдар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топливаВСУ провалили все попытки прорваться на запорожском фронте - Шойгу

https://crimea.ria.ru/20231003/na-khersonskom-napravlenii-boeviki-vsu-poteryali-50-chelovek-za-sutki-1131815320.html

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область