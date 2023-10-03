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Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки
Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T16:27
2023-10-03T16:27
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
himars
вооруженные силы россии
потери всу
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 12275 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, ранее во вторник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛАСилы ПВО сбили украинский беспилотник над КубаньюМужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars, вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки

Российская ПВО сбила 58 украинских дронов и два реактивных снаряда HIMARS

16:27 03.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования на берегу Каховского водохранилища.
Работа мобильной группы быстрого реагирования на берегу Каховского водохранилища. - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 12275 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, ранее во вторник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSВооруженные силы РоссииПотери ВСУЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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