https://crimea.ria.ru/20231003/sbity-dva-snaryada-himars-i-58-bespilotnikov--rabota-pvo-za-sutki-1131825196.html

Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки

Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T16:27

2023-10-03T16:27

2023-10-03T16:27

новости сво

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himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 12275 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, ранее во вторник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛАСилы ПВО сбили украинский беспилотник над КубаньюМужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars, вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)