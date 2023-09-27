https://crimea.ria.ru/20230927/glavnoe-za-den-27-sentyabrya-1131708441.html

Главное за день: 27 сентября

Главное за день: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Главное за день: 27 сентября

Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе, заявили в МИД РФ. США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД. Путин высказался... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T22:53

2023-09-27T22:53

2023-09-27T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе, заявили в МИД РФ. США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД. Путин высказался о ситуации с ценами на топливо. Польша добивается наказания украинского нациста из Канады. Россия расширила санкционный список в отношении Британии. Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.США и Британия помогали Киеву атаковать СевастопольАтаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."22 сентября под ударом оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", – сказала она на брифинге в среду.Комплексы РСМД в ЕвропеСША в рамках учений перебросили на датский остров Борнхольм готовый к применению комплекс для запуска ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Это является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она уточнила, что речь идет о системе МК-70, которая обеспечивает возможность выполнять пуски не только зенитных ракет SM-6, но и гораздо более дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.Цены на топливо в России продолжают растиБлагодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%, сообщил министр топлива и энергетики России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В ответ Путин заметил, что несмотря на принятые правительством меры, розничные цены на бензин и дизельное топливо не снижаются, поэтому правительство должно более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо и плотнее работать с нефтяными компаниями.Польша требует выдать ХункуКомиссия по расследованию преступлений против народа приступила к поиску в архивах доказательств причастности украинского нациста Ярослава Хунки, которому недавно аплодировали в парламенте Канады, к массовым убийствам поляков в 1944 году и другим преступлениям в период Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь Института национальной памяти Польши Рафал Лешкевич.По его словам, дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка – украинца, который был охранником в фашистских концлагерях и после войны скрылся в США, однако был депортирован по запросу Германии и осужден. Теперь Польша намерена затребовать в таком же порядке Хунку.Россия закрыла въезд еще 23 британцамРоссия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.Введут ли снова масочный режимОснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет, сообщила в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения.В свою очередь академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах РФ неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и, вероятно, в торговые объекты.

https://crimea.ria.ru/20230927/komanduyuschiy-chf-viktor-sokolov-rasskazal-ob-uspeshnom-vypolnenii-zadach-1131692380.html

https://crimea.ria.ru/20230927/ogranichenie-toplivnogo-eksporta-upadut-li-tseny-na-benzin-1131701194.html

https://crimea.ria.ru/20230927/klinicheskaya-stadiya-rusofobii-zakharova-o-chestvovanii-ukrainskogo-natsista-1131694126.html

https://crimea.ria.ru/20230927/12-raketno-bombovykh-udarov-po-vsu-situatsiya-na-kupyanskom-napravlenii-1131691851.html

https://crimea.ria.ru/20230927/glavnye-novosti-kryma-27-sentyabrya-1131706898.html

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2023

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