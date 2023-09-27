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Главное за день: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Главное за день: 27 сентября
Главное за день: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Главное за день: 27 сентября
Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе, заявили в МИД РФ. США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД. Путин высказался... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T22:53
2023-09-27T22:53
главное за день
новости
россия
владимир путин (политик)
топливо
польша
канада
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе, заявили в МИД РФ. США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД. Путин высказался о ситуации с ценами на топливо. Польша добивается наказания украинского нациста из Канады. Россия расширила санкционный список в отношении Британии. Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.США и Британия помогали Киеву атаковать СевастопольАтаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."22 сентября под ударом оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", – сказала она на брифинге в среду.Комплексы РСМД в ЕвропеСША в рамках учений перебросили на датский остров Борнхольм готовый к применению комплекс для запуска ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Это является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она уточнила, что речь идет о системе МК-70, которая обеспечивает возможность выполнять пуски не только зенитных ракет SM-6, но и гораздо более дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.Цены на топливо в России продолжают растиБлагодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%, сообщил министр топлива и энергетики России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В ответ Путин заметил, что несмотря на принятые правительством меры, розничные цены на бензин и дизельное топливо не снижаются, поэтому правительство должно более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо и плотнее работать с нефтяными компаниями.Польша требует выдать ХункуКомиссия по расследованию преступлений против народа приступила к поиску в архивах доказательств причастности украинского нациста Ярослава Хунки, которому недавно аплодировали в парламенте Канады, к массовым убийствам поляков в 1944 году и другим преступлениям в период Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь Института национальной памяти Польши Рафал Лешкевич.По его словам, дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка – украинца, который был охранником в фашистских концлагерях и после войны скрылся в США, однако был депортирован по запросу Германии и осужден. Теперь Польша намерена затребовать в таком же порядке Хунку.Россия закрыла въезд еще 23 британцамРоссия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.Введут ли снова масочный режимОснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет, сообщила в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения.В свою очередь академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах РФ неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и, вероятно, в торговые объекты.
https://crimea.ria.ru/20230927/komanduyuschiy-chf-viktor-sokolov-rasskazal-ob-uspeshnom-vypolnenii-zadach-1131692380.html
https://crimea.ria.ru/20230927/ogranichenie-toplivnogo-eksporta-upadut-li-tseny-na-benzin-1131701194.html
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главное за день, новости, россия, владимир путин (политик), топливо, польша, канада, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, великобритания, распространение коронавируса в рф
Главное за день: 27 сентября

Главные события и заявления среды, 27 сентября

22:53 27.09.2023
 
© РИА Новости Крым, Надежда СоловьеваМасочный режим
Масочный режим
© РИА Новости Крым, Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе, заявили в МИД РФ. США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД. Путин высказался о ситуации с ценами на топливо. Польша добивается наказания украинского нациста из Канады. Россия расширила санкционный список в отношении Британии. Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

США и Британия помогали Киеву атаковать Севастополь

Атаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"22 сентября под ударом оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", сказала она на брифинге в среду.
Командующий ЧФ Виктор Соколов
11:49
Командующий ЧФ Соколов: флот успешно выполняет все поставленные задачи

Комплексы РСМД в Европе

США в рамках учений перебросили на датский остров Борнхольм готовый к применению комплекс для запуска ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Это является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она уточнила, что речь идет о системе МК-70, которая обеспечивает возможность выполнять пуски не только зенитных ракет SM-6, но и гораздо более дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Цены на топливо в России продолжают расти

Благодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%, сообщил министр топлива и энергетики России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
В ответ Путин заметил, что несмотря на принятые правительством меры, розничные цены на бензин и дизельное топливо не снижаются, поэтому правительство должно более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо и плотнее работать с нефтяными компаниями.
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
15:58Радио "Спутник в Крыму"
Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин

Польша требует выдать Хунку

Комиссия по расследованию преступлений против народа приступила к поиску в архивах доказательств причастности украинского нациста Ярослава Хунки, которому недавно аплодировали в парламенте Канады, к массовым убийствам поляков в 1944 году и другим преступлениям в период Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь Института национальной памяти Польши Рафал Лешкевич.
По его словам, дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка – украинца, который был охранником в фашистских концлагерях и после войны скрылся в США, однако был депортирован по запросу Германии и осужден. Теперь Польша намерена затребовать в таком же порядке Хунку.
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
13:43
Клиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста

Россия закрыла въезд еще 23 британцам

Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека.
В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
11:41
12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении

Введут ли снова масочный режим

Оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет, сообщила в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения.
В свою очередь академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах РФ неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и, вероятно, в торговые объекты.
Город Гурзуф в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
22:18
Главные новости Крыма: 27 сентября
 
Главное за деньНовостиРоссияВладимир Путин (политик)ТопливоПольшаКанадаПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВеликобританияРаспространение коронавируса в РФ
 
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22:53Главное за день: 27 сентября
22:18Главные новости Крыма: 27 сентября
21:47Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
21:19Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений
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