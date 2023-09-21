https://crimea.ria.ru/20230921/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-sredy-21-sentyabrya-1131590558.html

Главные события и заявления среды, 21 сентября

Главные события и заявления среды, 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Главные события и заявления среды, 21 сентября

В Крыму отражена атака 19 беспилотников самолетного типа, армия РФ нанесла ответный удар - в шести областях Украины поражены объекты военной промышленности. В... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T22:53

2023-09-21T22:53

2023-09-21T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму отражена атака 19 беспилотников самолетного типа, армия РФ нанесла ответный удар - в шести областях Украины поражены объекты военной промышленности. В Балашихе под завалами дома, обрушившегося после взрыва газа, нашли тела женщины и ребенка. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе эвакуировали пять тысяч человек, а президент Азербайджана Алиев извинился за троих погибших русских военнослужащих. Правительство тем временем ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке; и наконец, в США Зеленского не допустили к выступлению в конгрессе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массовый налет на КрымНочью силы ПВО отразили атаку на Крым девятнадцати украинских дронов, сообщили в Минобороны."В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.Разрушительные взрывы в шести областях УкраиныУтром в украинских СМИ сообщили о ночных взрывах во Львове, в Ровно, Ивано-Франковске, Хмельницком, Харькове, Киеве и Киевской области. Так, о взрывах в украинском Ровно проинформировал телеканал "Общественное" – по их информации, в части города отключилось электричество.Позже в Минобороны РФ подтвердили, что российские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, а также центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ."Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", – говорится в сообщении.Тела женщины и ребенка нашли под заваламиНа месте трагедии в Балашихе, где в среду после взрыва газа обрушился девятиэтажный дом, под завалами нашли тела женщины и ее маленькой дочки.Как сообщает пресс-служба МЧС России, именно их голоса слышали спасатели, которые пытались спасти их, рискуя собственной жизнью. Во время спасательной операции произошло повторное обрушении конструкции дома, в результате чего двое спасателей погибло."Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут", — приводит ведомство слова главы МЧС Александра Куренкова.Таким образом число погибших увеличилось до семи человек.Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человекВ Нагорном Карабахе в расположение российского миротворческого контингента было доставлено около 5 тысяч мирных жителей, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что людей эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, информирует пресс-служба. Российские венные медики оказывают людям квалифицированную медицинскую помощь.Алиев извинился перед ПутинымПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным извинился и выразил соболезнования по поводу гибели российских миротворцев в Карабахе. Он гарантировал всесторонне расследование инцидента и наказание виновных, сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе азербайджанской стороны."Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента… Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших ", – говорится в сообщении.Ограничение на экспорт бензина и дизтопливаВременные ограничения, как сообщает пресс-служба Кабинета министров, поможет стабилизировать цены для потребителей внутри страны.По информации Кабмина, временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены.Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок ГСМ для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.Зеленскому не дали выступить перед конгрессом СШАОтказ президенту Украины мотивировали отсутствием времени и занятостью американских законодателей, сообщили РИА Новости. Ответ Зеленскому озвучил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.Спикер палаты представителей напомнил, что Зеленский уже выступал перед американским конгрессом. Последний раз - в декабре 2022 года, тогда когда палатой представителей руководила член демократической партии Нэнси Пелоси.

https://crimea.ria.ru/20230921/v-khersonskoy-oblasti-remontiruyut-uchastok-sukhoputnogo-puti-v-krym--skhema-1131567369.html

https://crimea.ria.ru/20230921/mirnaya-zhizn-pod-ognem-vsu-vypustili-po-khersonschine-bolee-100-snaryadov-1131566748.html

https://crimea.ria.ru/20230921/massirovannaya-ataka-na-krym-i-zelenskiy-v-ssha-v-chem-svyaz-1131574788.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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