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Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели
Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели
Частный бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области - в списке пассажиров Пригожин. Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов. Киевский режим... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T18:32
2023-08-26T18:32
топ новостей недели
крушение самолета в тверской области
министерство обороны рф
сергей суровикин
виктор афзалов
пво
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
харьков
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Частный бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области - в списке пассажиров Пригожин. Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов. Киевский режим предпринял попытку атаковать Крым, Брянскую и Калужскую области. Российские летчики уничтожили катер с украинскими десантниками в Черном море. ВСУ готовятся оставить Харьков. Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО. Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал. С 1 сентября изменится порядок продажи лекарств в аптеках.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Крушение самолета в Тверской областиЧастный бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Самолет, принадлежащий компании "МНТ- Аэро", следовал из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Семь пассажиров и три члена экипажа погибли. К расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия приступила специально созданная комиссия Росавиации. Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Тела погибших обнаружены на месте падения самолета в тот же день. Как сообщили в Росавиации, на борту разбившегося самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились, в том числе, основатель ВЧК "Вагнер" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Азалов вместо СуровикинаКомандовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов. Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин освобожден от должности, однако остается в распоряжении Минобороны. Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО. Беспилотные атаки на Крым и другие регионыВ ночь 25 августа киевский режим предпринял попытку атаковать Крым силами 42 беспилотников. В результате огневого воздействия девять БПЛА были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели. Сутками ранее пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа, два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской. Катер с десантниками ВСУ22 августа Самолет Воздушно-космических сил России вблизи острова Змеиный в Черном море уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту. Катер уничтожен в районе российских газодобывающих установок в Черном море.Освобождение ХарьковаСосредоточив все силы на направлениях провального "контрнаступа", ВСУ лишились резерва на северной линии и в скором времени могут потерять Харьков. Такое мнение РИА Новости Крым на этой неделе выразил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя сообщения о том, что украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области. Он отметил, что потери противника крайне высоки, поскольку киевский режим бросает украинских боевиков на "мясные штурмы" без всякого сожаления.Заявление Зеленского о БелгородеСлова Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство Украины в НАТО" можно было бы считать просто неудачной шуткой, если бы многие неонацисты из окружения украинского лидера не заявляли неоднократно о планах захватить исконные российские территории, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. Такое мнение на этой неделе высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По мнению эксперта, многие до сих пор еще не понимают, что в феврале прошлого года российское руководство, начав специальную военную операцию, "предотвратило против РФ агрессию, результатом которой режим Зеленского ставил, в том числе, и захват российской территории".Продажа лекарствС 1 сентября изменится порядок продажи лекарств в аптеках. Речь идет о психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществах, социальных лекарствах, стоимость которых оплачивает государство. В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта и указать, что он использован. Система считает данные с товарного чека и передаст информацию (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) в "Честный знак". Нововведение позволит пресечь нелегальную продажу наркотических и сильнодействующих веществ и даст возможность ФАС оперативно выявлять случаи необоснованного завышения цен, РАР получит возможность пресекать торговлю "бальзамами" с повышенным содержанием спирта. Изменение касается только розничных аптек. Для ФАПов, больниц, аптек выдачи по льготным рецептам ничего не изменится. Рядовые граждане также не почувствуют перемен.Способ заполнить Северо-Крымский каналСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища, соответствующий план действий уже разработан, сообщил на этой неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом он не стал раскрывать детали проекта, отметив, что данный план сначала должны утвердить на правительственном уровне.
https://crimea.ria.ru/20230824/chem-izvesten-evgeniy-prigozhin-biografiya-1130906570.html
https://crimea.ria.ru/20230825/dlya-borby-s-drg-v-sostav-opershtaba-kryma-vklyuchili-voennykh-i-silovikov-1130956806.html
https://crimea.ria.ru/20230825/pochemu-vsu-ne-smogut-proyti-cherez-peresokhshee-kakhovskoe-vodokhranilische-1130942823.html
https://crimea.ria.ru/20230824/saldo-predlozhil-putinu-vozobnovit-paromnuyu-perepravu-s-turtsiey-1130938708.html
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топ новостей недели, крушение самолета в тверской области, министерство обороны рф, сергей суровикин, виктор афзалов, пво, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , харьков, контрнаступление всу, владимир зеленский (президент украины), белгород, северо-крымский канал, владимир сальдо, здоровье, лекарства
Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:32 26.08.2023
 
© РИА НовостиПосле крушения в Тверской области частного бизнесджета Embraer Legacy
После крушения в Тверской области частного бизнесджета Embraer Legacy - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Частный бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области - в списке пассажиров Пригожин. Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов. Киевский режим предпринял попытку атаковать Крым, Брянскую и Калужскую области. Российские летчики уничтожили катер с украинскими десантниками в Черном море. ВСУ готовятся оставить Харьков. Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО. Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал. С 1 сентября изменится порядок продажи лекарств в аптеках.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Крушение самолета в Тверской области

Частный бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Самолет, принадлежащий компании "МНТ- Аэро", следовал из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Семь пассажиров и три члена экипажа погибли. К расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия приступила специально созданная комиссия Росавиации. Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Тела погибших обнаружены на месте падения самолета в тот же день. Как сообщили в Росавиации, на борту разбившегося самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились, в том числе, основатель ВЧК "Вагнер" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 09:30
Чем известен Евгений Пригожин: биография

Азалов вместо Суровикина

Командовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов. Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин освобожден от должности, однако остается в распоряжении Минобороны. Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО.

Беспилотные атаки на Крым и другие регионы

В ночь 25 августа киевский режим предпринял попытку атаковать Крым силами 42 беспилотников. В результате огневого воздействия девять БПЛА были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели. Сутками ранее пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа, два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской.
Военнослужащие РФ. Участники СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Вчера, 20:08
Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков

Катер с десантниками ВСУ

22 августа Самолет Воздушно-космических сил России вблизи острова Змеиный в Черном море уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту. Катер уничтожен в районе российских газодобывающих установок в Черном море.

Освобождение Харькова

Сосредоточив все силы на направлениях провального "контрнаступа", ВСУ лишились резерва на северной линии и в скором времени могут потерять Харьков. Такое мнение РИА Новости Крым на этой неделе выразил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя сообщения о том, что украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области. Он отметил, что потери противника крайне высоки, поскольку киевский режим бросает украинских боевиков на "мясные штурмы" без всякого сожаления.

Заявление Зеленского о Белгороде

Слова Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство Украины в НАТО" можно было бы считать просто неудачной шуткой, если бы многие неонацисты из окружения украинского лидера не заявляли неоднократно о планах захватить исконные российские территории, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. Такое мнение на этой неделе высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По мнению эксперта, многие до сих пор еще не понимают, что в феврале прошлого года российское руководство, начав специальную военную операцию, "предотвратило против РФ агрессию, результатом которой режим Зеленского ставил, в том числе, и захват российской территории".
Работа мобильной группы быстрого реагирования на берегу Каховского водохранилища. - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Вчера, 10:23
Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище

Продажа лекарств

С 1 сентября изменится порядок продажи лекарств в аптеках. Речь идет о психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществах, социальных лекарствах, стоимость которых оплачивает государство. В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта и указать, что он использован. Система считает данные с товарного чека и передаст информацию (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) в "Честный знак". Нововведение позволит пресечь нелегальную продажу наркотических и сильнодействующих веществ и даст возможность ФАС оперативно выявлять случаи необоснованного завышения цен, РАР получит возможность пресекать торговлю "бальзамами" с повышенным содержанием спирта. Изменение касается только розничных аптек. Для ФАПов, больниц, аптек выдачи по льготным рецептам ничего не изменится. Рядовые граждане также не почувствуют перемен.

Способ заполнить Северо-Крымский канал

Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища, соответствующий план действий уже разработан, сообщил на этой неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом он не стал раскрывать детали проекта, отметив, что данный план сначала должны утвердить на правительственном уровне.
Встреча президента РФ В. Путина и врио губернатора Херсонской области В. Сальдо - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 22:13
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
Топ новостей неделиКрушение самолета в Тверской областиМинистерство обороны РФСергей СуровикинВиктор АфзаловПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУХарьковКонтрнаступление ВСУВладимир Зеленский (президент Украины)БелгородСеверо-Крымский каналВладимир СальдоЗдоровьеЛекарства
 
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