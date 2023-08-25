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Главные события и заявления дня: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Главные события и заявления дня: 25 августа
Главные события и заявления дня: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Главные события и заявления дня: 25 августа
Корабли ВМФ России нанесли удар по украинской портовой инфраструктуре. В ФСБ выяснили, кто организовывал массовые поджоги военкоматов. Президент соседней... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T22:58
2023-08-25T22:58
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дмитрий песков
владимир путин (политик)
россия
белоруссия
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Корабли ВМФ России нанесли удар по украинской портовой инфраструктуре. В ФСБ выяснили, кто организовывал массовые поджоги военкоматов. Президент соседней Белоруссии рассказал, уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии. В Кремле оценили западные версии гибели Пригожина. Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров. Врио главы Херсонской области объяснил, почему ВСУ не смогут перейти по дну высохшего Каховского водохранилища. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре УкраиныКорабли Черноморского флота нанесли прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, который использовался для нужд украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сказано в сообщении ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Все цели достигнуты.Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторовЗа поджогами объектов МВД, РЖД и Минобороны стоят украинские спецслужбы, которые привлекают для такой "подработки" прежде всего молодежь. Задействованы также пожилые люди, различного вида маргиналы и пациенты психиатрических клиник, которым обещают быстрый заработок.В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели ПригожинаВыдвигаемые на Западе версии авиакатастрофы, в которой предположительно погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, - это спекуляции и "абсолютная ложь". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что на данный момент результатов экспертиз, в том числе генетической, пока нет. Как только они будут готовы, их обнародуют.Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко"Вагнер" жил, "Вагнер" жив, "Вагнер" будет жить в Беларуси", - заявил сегодня белорусский лидер. По его словам, "вагнеровцы" продолжат жить и работать в республике."Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер"… Здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек", – сказал Лукашенко.При этом, как объяснил президент республики, на данный момент у Белоруссии нет необходимости держать вагнеровцев у себя.Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоровГенпрокуратура РФ пересматривает приговоры жителям новых российских регионов, вынесенные еще украинскими судами по политическим делам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о судебных процессах, которые инициировались против пророссийски настроенных местных жителей еще в период оккупации территории киевским режимом.Поводом для возбуждения таких дел, сообщают в ведомстве, становились идеологические и политические убеждения, а также, как следствие, участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР или “защита охраняемых законом интересов населения и поддержка Российской Федерации”.Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилищеЛиния боевого соприкосновения, проходящая по берегу Днепра в Херсонской области, очень серьезно укреплена, в том числе масштабными минно-взрывными заграждениями, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Поэтому сколько-нибудь значительные подразделения ВСУ не смогут пройти по дну пересохшего Каховского водохранилища.По словам врио губернатора, показательным является то, что на сегодняшний день подрывная деятельность диверсионных групп в регионе "практически сведена к нулю".Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭСОт плотины Каховской ГЭС, разрушенной преступным киевским режимом, зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей. Поэтому ее обязательно нужно восстанавливать, сказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
https://crimea.ria.ru/20230825/700-boevikov-i-tekhnika-nato-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1130953651.html
https://crimea.ria.ru/20230825/dlya-borby-s-drg-v-sostav-opershtaba-kryma-vklyuchili-voennykh-i-silovikov-1130956806.html
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главное за день, новости, новости сво, евгений пригожин, николай лукашенко, дмитрий песков, владимир путин (политик), россия, белоруссия, чвк "вагнер", каховская гэс, марат хуснуллин, новые регионы россии
Главные события и заявления дня: 25 августа

Главные события и заявления пятницы, 25 августа

22:58 25.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Корабли ВМФ России нанесли удар по украинской портовой инфраструктуре. В ФСБ выяснили, кто организовывал массовые поджоги военкоматов. Президент соседней Белоруссии рассказал, уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии. В Кремле оценили западные версии гибели Пригожина. Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров. Врио главы Херсонской области объяснил, почему ВСУ не смогут перейти по дну высохшего Каховского водохранилища. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины

Корабли Черноморского флота нанесли прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, который использовался для нужд украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как сказано в сообщении ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Все цели достигнуты.
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Вчера, 16:42
700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов

За поджогами объектов МВД, РЖД и Минобороны стоят украинские спецслужбы, которые привлекают для такой "подработки" прежде всего молодежь. Задействованы также пожилые люди, различного вида маргиналы и пациенты психиатрических клиник, которым обещают быстрый заработок.
"Результаты проведенных ФСБ РФ расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД, свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб", сообщили в ведомстве.

В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина

Выдвигаемые на Западе версии авиакатастрофы, в которой предположительно погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, - это спекуляции и "абсолютная ложь". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что на данный момент результатов экспертиз, в том числе генетической, пока нет. Как только они будут готовы, их обнародуют.
Военнослужащие РФ. Участники СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Вчера, 20:08
Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков

Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив, "Вагнер" будет жить в Беларуси", - заявил сегодня белорусский лидер. По его словам, "вагнеровцы" продолжат жить и работать в республике.
"Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер"… Здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек", – сказал Лукашенко.
При этом, как объяснил президент республики, на данный момент у Белоруссии нет необходимости держать вагнеровцев у себя.

Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров

Генпрокуратура РФ пересматривает приговоры жителям новых российских регионов, вынесенные еще украинскими судами по политическим делам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о судебных процессах, которые инициировались против пророссийски настроенных местных жителей еще в период оккупации территории киевским режимом.
Поводом для возбуждения таких дел, сообщают в ведомстве, становились идеологические и политические убеждения, а также, как следствие, участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР или “защита охраняемых законом интересов населения и поддержка Российской Федерации”.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 14:08
Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана

Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище

Линия боевого соприкосновения, проходящая по берегу Днепра в Херсонской области, очень серьезно укреплена, в том числе масштабными минно-взрывными заграждениями, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Поэтому сколько-нибудь значительные подразделения ВСУ не смогут пройти по дну пересохшего Каховского водохранилища.
По словам врио губернатора, показательным является то, что на сегодняшний день подрывная деятельность диверсионных групп в регионе "практически сведена к нулю".

Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

От плотины Каховской ГЭС, разрушенной преступным киевским режимом, зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей. Поэтому ее обязательно нужно восстанавливать, сказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
"Ее (плотину Каховской ГЭС - ред.) надо (восстанавливать – ред.) не только для водоснабжения Крыма. У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область", - приводит слова вице-премьера РИА Новости.
Медаль За Отвагу - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Вчера, 18:12
"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
Главное за деньНовостиНовости СВОЕвгений ПригожинНиколай ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)РоссияБелоруссияЧВК "Вагнер"Каховская ГЭСМарат ХуснуллинНовые регионы России
 
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22:58Главные события и заявления дня: 25 августа
22:31Главные новости Крыма: 25 августа
21:46Крымский мост закрыли
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21:33Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
21:17В Крыму участились пожары
20:40Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе
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18:50В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев
18:32Прокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в Феодосии
18:12"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
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