https://crimea.ria.ru/20230825/zhiteley-novykh-regionov-rf-osvobozhdayut-ot-ukrainskikh-prigovorov-1130943300.html

Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров

Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров

Генпрокуратура РФ пересматривает приговоры жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вынесенные еще... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T11:07

2023-08-25T11:07

2023-08-25T13:10

новые регионы россии

закон и право

новости

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

генеральная прокуратура рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Генпрокуратура РФ пересматривает приговоры жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вынесенные еще украинскими судами по политическим делам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Речь идет о судебных процессах, которые инициировались против пророссийски настроенных местных жителей еще в период оккупации территории киевским режимом. По данным Генпрокуратуры, поводом для возбуждения таких дел становились идеологические и политические убеждения, а также, как следствие, участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР или “защита охраняемых законом интересов населения и поддержка Российской Федерации”.Сегодня в подобных случаях уголовное производство в отношении граждан прекращается, поскольку в их действиях не было состава преступления, подчеркнули в Генпрокуратуре РФ. Соответственно аннулируются и последствия таких приговоров.Читайте также на РИА Новости Крым:К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий регионаЗа пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной сектыЗа убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, закон и право, новости, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), генеральная прокуратура рф