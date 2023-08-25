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Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров
Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров
Генпрокуратура РФ пересматривает приговоры жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вынесенные еще... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T11:07
2023-08-25T13:10
новые регионы россии
закон и право
новости
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
генеральная прокуратура рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Генпрокуратура РФ пересматривает приговоры жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вынесенные еще украинскими судами по политическим делам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Речь идет о судебных процессах, которые инициировались против пророссийски настроенных местных жителей еще в период оккупации территории киевским режимом. По данным Генпрокуратуры, поводом для возбуждения таких дел становились идеологические и политические убеждения, а также, как следствие, участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР или “защита охраняемых законом интересов населения и поддержка Российской Федерации”.Сегодня в подобных случаях уголовное производство в отношении граждан прекращается, поскольку в их действиях не было состава преступления, подчеркнули в Генпрокуратуре РФ. Соответственно аннулируются и последствия таких приговоров.Читайте также на РИА Новости Крым:К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий регионаЗа пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной сектыЗа убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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новые регионы россии, закон и право, новости, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), генеральная прокуратура рф
Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров

Генпрокуратура РФ пересматривает приговоры Украины жителям новых регионов

11:07 25.08.2023 (обновлено: 13:10 25.08.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Генпрокуратура РФ пересматривает приговоры жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вынесенные еще украинскими судами по политическим делам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о судебных процессах, которые инициировались против пророссийски настроенных местных жителей еще в период оккупации территории киевским режимом. По данным Генпрокуратуры, поводом для возбуждения таких дел становились идеологические и политические убеждения, а также, как следствие, участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР или “защита охраняемых законом интересов населения и поддержка Российской Федерации”.
Сегодня в подобных случаях уголовное производство в отношении граждан прекращается, поскольку в их действиях не было состава преступления, подчеркнули в Генпрокуратуре РФ. Соответственно аннулируются и последствия таких приговоров.
“По указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в городские и районные суды новых субъектов принесено 126 представлений с целью отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав граждан. Семь из них уже удовлетворены”, - сообщили в Генпрокуратуре РФ.
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Новые регионы РоссииЗакон и правоНовостиЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Генеральная прокуратура РФ
 
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