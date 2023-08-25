https://crimea.ria.ru/20230825/uydet-li-vagner-iz-belorussii--zayavlenie-lukashenko-1130953891.html

Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко

Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко

Бойцы группы "Вагнер" не покидают Белоруссию, они продолжат "жить и работать" в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T17:04

2023-08-25T17:04

2023-08-25T17:04

николай лукашенко

чвк "вагнер"

белоруссия

новости

евгений пригожин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/19/1123655458_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_c0aa373f4d092ed6d000c521f0d577dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группы "Вагнер" не покидают Белоруссию, они продолжат "жить и работать" в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко.Сейчас нет необходимости всех бойцов группы "Вагнер" держать в Белоруссии, сказал Лукашенко, поясняя появившиеся в СМИ снимки, свидетельствующие, что "вагнеровцы" разбирают свои палатке в лагере на белорусской территории."Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - добавил президент.23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительной информации, на борту находились 10 человек, все они погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области.Президент России Владимир Путин заявил, что расследование причин авиакатастрофы с самолетом Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Также он отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, и этот факт не может быть предан забвению.Бойцы ЧВК "Вагнер" обосновались в Белоруссии после провала попытки военного мятежа в России в конце июня. Там они приступили к обучению и совместным тренировкам с военнослужащими ВС Белоруссии, в том числе с подразделениями сил специальных операций.Как отметили в оборонном ведомстве республики, привлечение бойцов "Вагнера" к тренировкам военных призваны повысить слаженность и выучку подразделений Вооруженных сил Белоруссии в интересах обеспечения военной безопасности страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели ПригожинаЧем известен Евгений Пригожин: биографияПригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, чвк "вагнер", белоруссия, новости, евгений пригожин, политика