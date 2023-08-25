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Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко
Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко
Бойцы группы "Вагнер" не покидают Белоруссию, они продолжат "жить и работать" в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T17:04
2023-08-25T17:04
николай лукашенко
чвк "вагнер"
белоруссия
новости
евгений пригожин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группы "Вагнер" не покидают Белоруссию, они продолжат "жить и работать" в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко.Сейчас нет необходимости всех бойцов группы "Вагнер" держать в Белоруссии, сказал Лукашенко, поясняя появившиеся в СМИ снимки, свидетельствующие, что "вагнеровцы" разбирают свои палатке в лагере на белорусской территории."Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - добавил президент.23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительной информации, на борту находились 10 человек, все они погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области.Президент России Владимир Путин заявил, что расследование причин авиакатастрофы с самолетом Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Также он отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, и этот факт не может быть предан забвению.Бойцы ЧВК "Вагнер" обосновались в Белоруссии после провала попытки военного мятежа в России в конце июня. Там они приступили к обучению и совместным тренировкам с военнослужащими ВС Белоруссии, в том числе с подразделениями сил специальных операций.Как отметили в оборонном ведомстве республики, привлечение бойцов "Вагнера" к тренировкам военных призваны повысить слаженность и выучку подразделений Вооруженных сил Белоруссии в интересах обеспечения военной безопасности страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели ПригожинаЧем известен Евгений Пригожин: биографияПригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета
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николай лукашенко, чвк "вагнер", белоруссия, новости, евгений пригожин, политика
Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко

Лукашенко: бойцы "Вагнера" продолжают жить и работать в Белоруссии

17:04 25.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группы "Вагнер" не покидают Белоруссию, они продолжат "жить и работать" в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным (основателем "Вагнера" – ред.) выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер"… Здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек", – цитирует белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
Сейчас нет необходимости всех бойцов группы "Вагнер" держать в Белоруссии, сказал Лукашенко, поясняя появившиеся в СМИ снимки, свидетельствующие, что "вагнеровцы" разбирают свои палатке в лагере на белорусской территории.
"Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - добавил президент.
23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительной информации, на борту находились 10 человек, все они погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области.
Президент России Владимир Путин заявил, что расследование причин авиакатастрофы с самолетом Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Также он отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, и этот факт не может быть предан забвению.
Бойцы ЧВК "Вагнер" обосновались в Белоруссии после провала попытки военного мятежа в России в конце июня. Там они приступили к обучению и совместным тренировкам с военнослужащими ВС Белоруссии, в том числе с подразделениями сил специальных операций.
Как отметили в оборонном ведомстве республики, привлечение бойцов "Вагнера" к тренировкам военных призваны повысить слаженность и выучку подразделений Вооруженных сил Белоруссии в интересах обеспечения военной безопасности страны.
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