https://crimea.ria.ru/20230822/kostomarov-vpervye-vyshel-na-led-posle-amputatsii-stop--1130884249.html

Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп

Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на лед – перед публикой он появился в Сочи РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T22:35

2023-08-22T22:35

2023-08-22T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на лед – перед публикой он появился в Сочи во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви", сообщает РИА Новости. Под громкие аплодисменты публики Костомаров вышел на лед в конце номера, который исполняла его супруга Оксана Домнина. Фигурист был обут в кроссовки.Премьера гала-шоу Авербуха "Письма любви" проходит в сочинском ледовом дворце "Айсберг". Каждый номер – мини-рассказ о любви, о главном в жизни человека.Участие в мероприятии принимают олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и супруга Костомарова Оксана Домнина, победившая на чемпионате мира в танцевальном дуэте с Максимом Шабалиным. Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позже стало известно, что у него развился некроз, из-за которого придется провести ряд ампутаций.В феврале состояние Костомарова оценивали как крайне тяжелое. В этом же месяце ему ампутировали стопы. Потом было кровоизлияние, образовалась гематома, после чего сообщалось, что у фигуриста оказалась пораженной часть мозга.В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние здоровья Костомарова нормализовалось, однако из больницы его смогут выписать не раньше августа и "до установки протезов еще далеко". Костомаров провел в клинике в общей сложности 175 дней. Свой первый пост из больницы он написал в мае. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали.Ранее в августе Костомаров сообщил, что получил новые протезы-стопы, на которых он может бегать и тренироваться Первое видео своих тренировок на протезах фигурист опубликовал в июне.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роман костомаров, спорт, фигурное катание, здоровье