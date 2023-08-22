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Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп
Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на лед – перед публикой он появился в Сочи РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T22:35
2023-08-22T22:35
новости
роман костомаров
спорт
фигурное катание
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на лед – перед публикой он появился в Сочи во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви", сообщает РИА Новости. Под громкие аплодисменты публики Костомаров вышел на лед в конце номера, который исполняла его супруга Оксана Домнина. Фигурист был обут в кроссовки.Премьера гала-шоу Авербуха "Письма любви" проходит в сочинском ледовом дворце "Айсберг". Каждый номер – мини-рассказ о любви, о главном в жизни человека.Участие в мероприятии принимают олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и супруга Костомарова Оксана Домнина, победившая на чемпионате мира в танцевальном дуэте с Максимом Шабалиным. Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позже стало известно, что у него развился некроз, из-за которого придется провести ряд ампутаций.В феврале состояние Костомарова оценивали как крайне тяжелое. В этом же месяце ему ампутировали стопы. Потом было кровоизлияние, образовалась гематома, после чего сообщалось, что у фигуриста оказалась пораженной часть мозга.В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние здоровья Костомарова нормализовалось, однако из больницы его смогут выписать не раньше августа и "до установки протезов еще далеко". Костомаров провел в клинике в общей сложности 175 дней. Свой первый пост из больницы он написал в мае. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали.Ранее в августе Костомаров сообщил, что получил новые протезы-стопы, на которых он может бегать и тренироваться Первое видео своих тренировок на протезах фигурист опубликовал в июне.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, роман костомаров, спорт, фигурное катание, здоровье
Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп

Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед перед публикой

22:35 22.08.2023
 
© Соцсети Романа КостомароваРоман Костомаров
Роман Костомаров
© Соцсети Романа Костомарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на лед – перед публикой он появился в Сочи во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви", сообщает РИА Новости.
Под громкие аплодисменты публики Костомаров вышел на лед в конце номера, который исполняла его супруга Оксана Домнина. Фигурист был обут в кроссовки.

"Спасибо вам огромное за поддержку и пожелания. Я это чувствовал. Спасибо огромное от меня и все нашей команды! Пусть все будут внимательны и здоровы, всех благ вам", – обратился Костомаров к зрителям и вместе с супругой покинул лед под овации зала.

Премьера гала-шоу Авербуха "Письма любви" проходит в сочинском ледовом дворце "Айсберг". Каждый номер – мини-рассказ о любви, о главном в жизни человека.
Участие в мероприятии принимают олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и супруга Костомарова Оксана Домнина, победившая на чемпионате мира в танцевальном дуэте с Максимом Шабалиным.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позже стало известно, что у него развился некроз, из-за которого придется провести ряд ампутаций.
В феврале состояние Костомарова оценивали как крайне тяжелое. В этом же месяце ему ампутировали стопы.
Потом было кровоизлияние, образовалась гематома, после чего сообщалось, что у фигуриста оказалась пораженной часть мозга.
В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние здоровья Костомарова нормализовалось, однако из больницы его смогут выписать не раньше августа и "до установки протезов еще далеко".
Костомаров провел в клинике в общей сложности 175 дней. Свой первый пост из больницы он написал в мае. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали.
Ранее в августе Костомаров сообщил, что получил новые протезы-стопы, на которых он может бегать и тренироваться Первое видео своих тренировок на протезах фигурист опубликовал в июне.
 
НовостиРоман КостомаровСпортФигурное катаниеЗдоровье
 
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