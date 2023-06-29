https://crimea.ria.ru/20230629/khochetsya-bezhat-i-prygat-video-trenirovki-kostomarova-s-protezami-1129726744.html

"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами

"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами - РИА Новости Крым, 29.06.2023

"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами. Об этом сообщает РИА Новости Спорт. РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T18:17

2023-06-29T18:17

2023-06-29T18:18

роман костомаров

общество

здоровье

новости

спорт

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.На видеозаписи 46-летний Костомаров работает под наблюдением врачей, делает маховые движения ногами и самостоятельно поднимается по лестнице на протезах.Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Только в апреле стало известно, что его состояние нормализовалось и спортсмену предстоит протезирование.В начале мая Костомаров написал первый за все время госпитализации пост в соцсети, в котором поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией. 26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после леченияРоман Костомаров записал аудиосообщениеСтали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова

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2023

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роман костомаров, общество, здоровье, новости, спорт, видео