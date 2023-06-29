Рейтинг@Mail.ru
"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230629/khochetsya-bezhat-i-prygat-video-trenirovki-kostomarova-s-protezami-1129726744.html
"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами
"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами - РИА Новости Крым, 29.06.2023
"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами. Об этом сообщает РИА Новости Спорт. РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T18:17
2023-06-29T18:18
роман костомаров
общество
здоровье
новости
спорт
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129726632_0:0:1053:593_1920x0_80_0_0_7a5d1730fe327bf0dc0cd62a66c2c6a1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.На видеозаписи 46-летний Костомаров работает под наблюдением врачей, делает маховые движения ногами и самостоятельно поднимается по лестнице на протезах.Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Только в апреле стало известно, что его состояние нормализовалось и спортсмену предстоит протезирование.В начале мая Костомаров написал первый за все время госпитализации пост в соцсети, в котором поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией. 26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после леченияРоман Костомаров записал аудиосообщениеСтали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129726632_0:0:809:606_1920x0_80_0_0_92c9334476e0b4c8285725e44253a8de.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман костомаров, общество, здоровье, новости, спорт, видео
"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами

Фигурист Костомаров опубликовал очередное видео тренировки с протезами ног

18:17 29.06.2023 (обновлено: 18:18 29.06.2023)
 
Роман Костомаров провел очередную тренировку на протезах
Роман Костомаров провел очередную тренировку на протезах
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
На видеозаписи 46-летний Костомаров работает под наблюдением врачей, делает маховые движения ногами и самостоятельно поднимается по лестнице на протезах.
"Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать", - написал Костомаров в Instagram* (деятельность запрещена в России как экстремистская).
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Только в апреле стало известно, что его состояние нормализовалось и спортсмену предстоит протезирование.
В начале мая Костомаров написал первый за все время госпитализации пост в соцсети, в котором поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией. 26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения
Роман Костомаров записал аудиосообщение
Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова
 
Роман КостомаровОбществоЗдоровьеНовостиСпортВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц
18:42В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку
18:29ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова
18:17"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами
17:50На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка
17:14Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда
16:57Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму
16:26Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
16:11Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен
15:44В ЛНР задержан пособник украинской разведки
15:32Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила почти 800 боевиков
14:59В российских школах появится новый предмет
14:45Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель
14:29Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
14:09В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
13:49Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
13:35В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
13:19Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
13:08В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
12:52Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе
Лента новостейМолния