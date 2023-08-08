https://crimea.ria.ru/20230808/roman-kostomarov-prishli-stopy-na-kotorykh-ya-mogu-begat-1130610187.html

Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"

Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать" - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"

Роман Костомаров, чемпион по танцам на льду Олимпийских игр в Турине в 2006 году, пережив ампутации после тяжелой болезни, продолжает демонстрировать силу воли... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T20:20

2023-08-08T20:20

2023-08-08T20:20

новости

роман костомаров

спорт

здоровье

здравоохранение в россии

общество

фигурное катание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/08/1128609966_0:9:595:344_1920x0_80_0_0_48c269f7100113bbf14600f21c78c50b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Роман Костомаров, чемпион по танцам на льду Олимпийских игр в Турине в 2006 году, пережив ампутации после тяжелой болезни, продолжает демонстрировать силу воли и любовь к жизни. В своем Telegram-канале фигурист показал, как он рад появлению новых протезов, которые помогут ему активнее заниматься спортом.Роман Костомаров заболел ковидом в начале года. С тяжелой пневмонией он попал в реанимацию 10 января. Из-за осложнений спортсмен пережил несколько ампутаций, а также микроинсульт.Но сила воли, желание жить его не покидают. Он периодически публикует в интернете видео своих тренировок, которые помогают восстановлению здоровья и настрою на позитивное отношение к жизни. Первое видео после выписки из больницы было опубликовано в конце июня. Роман тренировался на велотренажере. Теперь у него появилась возможность заниматься бегом.Читайте также на РИА Новости Крым: Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницыРоман Костомаров записал аудиосообщение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роман костомаров, спорт, здоровье, здравоохранение в россии, общество, фигурное катание