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Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"
Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать" - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"
Роман Костомаров, чемпион по танцам на льду Олимпийских игр в Турине в 2006 году, пережив ампутации после тяжелой болезни, продолжает демонстрировать силу воли... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T20:20
2023-08-08T20:20
2023-08-08T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Роман Костомаров, чемпион по танцам на льду Олимпийских игр в Турине в 2006 году, пережив ампутации после тяжелой болезни, продолжает демонстрировать силу воли и любовь к жизни. В своем Telegram-канале фигурист показал, как он рад появлению новых протезов, которые помогут ему активнее заниматься спортом.Роман Костомаров заболел ковидом в начале года. С тяжелой пневмонией он попал в реанимацию 10 января. Из-за осложнений спортсмен пережил несколько ампутаций, а также микроинсульт.Но сила воли, желание жить его не покидают. Он периодически публикует в интернете видео своих тренировок, которые помогают восстановлению здоровья и настрою на позитивное отношение к жизни. Первое видео после выписки из больницы было опубликовано в конце июня. Роман тренировался на велотренажере. Теперь у него появилась возможность заниматься бегом.Читайте также на РИА Новости Крым: Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницыРоман Костомаров записал аудиосообщение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, роман костомаров, спорт, здоровье, здравоохранение в россии, общество, фигурное катание
Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"
Фигурист, получивший осложнения после ковида, демонстрирует, как надо радоваться жизни