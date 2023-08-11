https://crimea.ria.ru/20230811/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-avgusta-1130686873.html

Главные события и заявления дня: 11 августа

Главные события и заявления дня: 11 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Главные события и заявления дня: 11 августа

Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС – мнение. Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ. Сальдо назвал примерные сроки... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T22:15

2023-08-11T22:15

2023-08-11T22:15

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первая в истории современной россии миссия на луну

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС – мнение. Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ. Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста. Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире. Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны. Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении. Судьба 8 человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной. Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25". Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике. Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома "Восточный"О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Цены на бензин растутПопытка "силового" регулирования топливного рынка России при помощи ограничения импорта приведет к снижению доходов федерального бюджета, при этом не сможет кардинально повлиять на стоимость бензина внутри страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.Эксперт подчеркнул, что рост оптовых цен в этом году начался задолго до всех сезонных пиков. Более того, стоимость топлива в рознице начала догонять опт. Это связано в первую очередь с экспортными перспективами компаний, а также особенностями налоговой политики.Порт Мариуполя интегрируетсяСудно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из Азова в порт Мариуполя, который активно интегрируется в транспортно-логистические потоки страны."Активно интегрируем порт Мариуполя в транспортно-логистические потоки страны и доставляем по Азовскому морю все больше грузов для восстановления инфраструктуры новых регионов. Рейсы организованы между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону, Севастополя. А теперь еще и из порта Азов судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и российскую сантехнику в порт Мариуполя", - написал зампредседателя правительства в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Чонгарский мост скоро отремонтируютРемонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо."Не менее месяца, а то и двух месяцев работы будут продолжаться" - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана".Ковид показывает ростЗа месяц во всем мире зарегистрировано 1,5 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 80% больше, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здоровья, пишет РИА Новости.При этом, как отметили в ВОЗ, число смертей от осложнений вируса сократилось на 57%."Во всем мире за последние 28 дней (с 10 июля по 6 августа 2023 года) было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 500 смертей, что на 80% больше и на 57% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями", - сказано в документе.Дроны ВСУ атакуют МосквуУкраинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом заявили в Минобороны РФ.Обстановка на Запорожском направленииПопытку танкового прорыва ВСУ остановили российские военные на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По его словам, украинские боевики в составе усиленной танками группировки выступили в направлении населенных пунктов Работино и Новоданиловка около шести утра в пятницу.Последствия взрыва в Сергиевом ПосадеНа месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде завершен основной разбор завалов, на данный момент пропавшими без вести числятся восемь человек. Об этом сообщила администрация городского округа."Основной разбор завалов на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершен, областные подразделения МЧС покинули площадку. На месте продолжает работать Следственный комитет, затем местные специалисты продолжат разгребать груды кирпича и раскуроченных металлоконструкций", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Полеты на Луну в современной РоссииРакета "Союз 2.1б" с российской автоматической межпланетной станцией "Луна-25" запущена с космодрома "Восточный", на данный момент станция отделилась от разгонного блока "Фрегат", который вывел ее на траекторию полета к ЛунеКак сообщили в Роскосмосе, российская автоматическая станция продолжает перелет к Луне. После отделения от разгонного блока "Фрегат" автоматическая станция была взята на управление. По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно.Связь со станцией стабильная и устойчивая, группа управления работает в штатном режиме, добавили в Роскосмосе.В эфире радио "Спутник в Крыму" севастополец, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров рассказал, что в современной России это первая миссия на естественный спутник Земли. "Луна-24" была в далеком 1976 году. Космонавты продолжают осваивать солнечную систему. Начали это делать еще с Сергеем Павловичем Королевым. В последнее время находились в основном на околоземной орбите. Станция "Луна-25" для России - это большой прорыв в современной космонавтике.Луну уже давно изучают. Но пока не получен ответ на главный вопрос: есть ли на ней вода? Если ее найдут на поверхности спутника или в его недрах, то, по словам космонавта, на Луне можно будет строить базы.

https://crimea.ria.ru/20230811/krym-zhdut-zharkie-perspektivy-kakoy-budet-pogoda-vykhodnye-1130680319.html

https://crimea.ria.ru/20230811/bank-rossii-dopustil-dalneyshee-povyshenie-klyuchevoy-stavki-1130676944.html

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https://crimea.ria.ru/20230811/rezkiy-rost-zabolevaniya-covid-19-fiksiruetsya-vo-vsem-mire-1130674159.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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