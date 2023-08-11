Судьба 8 человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной
Власти Сергиева Посада: разбор завалов завершен, судьба 8 человек остается неизвестной
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкКинолог с собакой обследуют завалы на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. На месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде завершен основной разбор завалов, на данный момент пропавшими без вести числятся восемь человек. Об этом сообщила администрация городского округа.
"Основной разбор завалов на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершен, областные подразделения МЧС покинули площадку. На месте продолжает работать Следственный комитет, затем местные специалисты продолжат разгребать груды кирпича и раскуроченных металлоконструкций", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В первые часы после ЧП было 12 заявлений от граждан о пропаже родных. Две семьи впоследствии отозвали обращения — родственники нашлись, их не было на месте трагедии, рассказали власти. Один человек числился в списке дважды — он недавно сменил фамилию, его нашли живым в тот же день. В итоге остается неизвестной судьба восьми человек.
Взрыв на заводе
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. В результате ЧП повреждены десятки многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.
В результате полученных от взрыва ранений умерла 45-летняя женщина, работница завода.
По данным Минздрава РФ, пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Причины произошедшего устанавливаются.
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