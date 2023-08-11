https://crimea.ria.ru/20230811/sudba-8-chelovek-posle-vzryva-v-sergievom-posade-ostaetsya-neizvestnoy-1130668576.html

Судьба 8 человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной

Судьба 8 человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Судьба 8 человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной

На месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде завершен основной разбор завалов, на данный момент пропавшими без вести... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T10:57

2023-08-11T10:57

2023-08-11T10:57

взрыв в сергиевом посаде

московская область

происшествия

подмосковье

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. На месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде завершен основной разбор завалов, на данный момент пропавшими без вести числятся восемь человек. Об этом сообщила администрация городского округа.В первые часы после ЧП было 12 заявлений от граждан о пропаже родных. Две семьи впоследствии отозвали обращения — родственники нашлись, их не было на месте трагедии, рассказали власти. Один человек числился в списке дважды — он недавно сменил фамилию, его нашли живым в тот же день. В итоге остается неизвестной судьба восьми человек.Взрыв на заводеВзрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. В результате ЧП повреждены десятки многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.В результате полученных от взрыва ранений умерла 45-летняя женщина, работница завода.По данным Минздрава РФ, пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Причины произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Сергиевом-Посаде после взрыва – властиЧто произошло на заводе в Сергиевом ПосадеМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно

взрыв в сергиевом посаде

московская область

подмосковье

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в сергиевом посаде, московская область, происшествия, подмосковье, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости