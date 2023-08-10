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После ЧП в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести
После ЧП в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести - РИА Новости Крым, 10.08.2023
После ЧП в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести
Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре в Сергиевом Посаде, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T11:53
2023-08-10T11:53
2023-08-10T11:53
взрыв в сергиевом посаде
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
подмосковье
московская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре в Сергиевом Посаде, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, 12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.9 августа на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Одна пострадавшая умерла в больнице, более 60 человек пострадали.Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Для установления причин взрыва назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. В качестве свидетелей допрошены 34 человека.Также в зоне ЧП второй день работают спасатели. Всего в ликвидации последствий задействовано 400 человек и 93 единицы техники, в том числе 12 кинологических расчетов."Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек. На данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", - проинформировали в СК.Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Его ход контролирует центральный аппарат СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человекЧто произошло на заводе в Сергиевом ПосадеМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
https://crimea.ria.ru/20230809/rezhim-chs-vveden-v-sergievom-posade-posle-vzryva--vlasti-1130638653.html
взрыв в сергиевом посаде
подмосковье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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взрыв в сергиевом посаде, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, подмосковье, московская область, общество
После ЧП в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести
СК: задержан руководитель компании "Пиро-Росс" после ЧП в Сергиевом Посаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре в Сергиевом Посаде, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, 12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
9 августа на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Одна пострадавшая умерла в больнице, более 60 человек пострадали.
"К настоящему времени следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Для установления причин взрыва назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. В качестве свидетелей допрошены 34 человека.
Также в зоне ЧП второй день работают спасатели. Всего в ликвидации последствий задействовано 400 человек и 93 единицы техники, в том числе 12 кинологических расчетов.
"Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек. На данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", - проинформировали в СК.
Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Его ход контролирует центральный аппарат СК.
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