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Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек
Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек
В Сергиевом Посаде насчитывается 60 человек пострадавших в результате взрыва, восемь человек пропали без вести, под завалами погибшие не найдены, сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T21:01
2023-08-09T21:04
взрыв в сергиевом посаде
происшествия
подмосковье
московская область
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Сергиевом Посаде насчитывается 60 человек пострадавших в результате взрыва, восемь человек пропали без вести, под завалами погибшие не найдены, сообщил глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания.Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеПострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часовМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
взрыв в сергиевом посаде
подмосковье
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РИА Новости Крым
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60
взрыв в сергиевом посаде, происшествия, подмосковье, московская область, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек

Пострадавших в Сергиевом Посаде уже 60, восемь человек пропали без вести

21:01 09.08.2023 (обновлено: 21:04 09.08.2023)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Сергиевом Посаде насчитывается 60 человек пострадавших в результате взрыва, восемь человек пропали без вести, под завалами погибшие не найдены, сообщил глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.

"На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации районной больницы", - отметил Акулов в своем официальном Telegram-канале.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания.
Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Что произошло на заводе в Сергиевом Посаде
Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов
Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
 
Взрыв в Сергиевом ПосадеПроисшествияПодмосковьеМосковская областьОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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