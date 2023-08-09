https://crimea.ria.ru/20230809/postradavshikh-uzhe-56-razbor-zavalov-v-sergievom-posade-zaymet-12-chasov-1130636778.html

Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов

Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов

Количество пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 56, повреждено около 40 многоквартирных домов, разборы завалов продолжаются. Об... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T17:07

2023-08-09T17:07

2023-08-09T17:07

взрыв в сергиевом посаде

происшествия

московская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130636662_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_0054cf9d3d91bd736eb4f3367e1850a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 56, повреждено около 40 многоквартирных домов, разборы завалов продолжаются. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.На месте ЧП работают около 160 спасателей и представители силовых ведомств — им предстоит выяснить точные причины взрыва. Для сотрудников экстренных служб, которые с самого утра работают над расчисткой завалов, уже доставлено горячее питание.На данный момент поступило около 100 обращений от местных жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно

взрыв в сергиевом посаде

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в сергиевом посаде, происшествия, московская область, общество