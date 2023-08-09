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Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов
Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов
Количество пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 56, повреждено около 40 многоквартирных домов, разборы завалов продолжаются. Об... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T17:07
2023-08-09T17:07
2023-08-09T17:07
взрыв в сергиевом посаде
происшествия
московская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 56, повреждено около 40 многоквартирных домов, разборы завалов продолжаются. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.На месте ЧП работают около 160 спасателей и представители силовых ведомств — им предстоит выяснить точные причины взрыва. Для сотрудников экстренных служб, которые с самого утра работают над расчисткой завалов, уже доставлено горячее питание.На данный момент поступило около 100 обращений от местных жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
взрыв в сергиевом посаде
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взрыв в сергиевом посаде, происшествия, московская область, общество
Пострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часов
Число пострадавших при ЧП на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 56, повреждено около 40 многоквартирных домов, разборы завалов продолжаются. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте ЧП работают около 160 спасателей и представители силовых ведомств — им предстоит выяснить точные причины взрыва. Для сотрудников экстренных служб, которые с самого утра работают над расчисткой завалов, уже доставлено горячее питание.
На данный момент поступило около 100 обращений от местных жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.
"Всего пострадало 38 многоквартирных домов. Сейчас управляющие компании обходят эти дома. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях. Также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс "Луч", магазин. Всем людям обязательно поможем — нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал", - добавил Воробьев.
Взрыв
в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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