https://crimea.ria.ru/20230809/chto-proizoshlo-na-zavode-v-sergievom-posade-1130632413.html

Что произошло на заводе в Сергиевом Посаде

Что произошло на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Что произошло на заводе в Сергиевом Посаде

Число пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде выросло до 52 человек, шестеро находятся в... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T15:27

2023-08-09T15:27

2023-08-09T15:27

взрыв в сергиевом посаде

московская область

происшествия

общество

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде выросло до 52 человек, шестеро находятся в реанимации. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб – от МЧС России задействованы более 150 человек, в том числе спасатели и кинологи. Разбор завалов займет ориентировочно 12 часов.Взрыв на заводеВзрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. В результате ЧП повреждены десятки многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. На данный момент пожар локализован, ведутся работы по ликвидации завалов."На месте происшествия работают более 150 человек, в том числе спасатели и кинологические расчеты отряда Центроспас и Лидер МЧС России", - уточняется в Telegram-канале МЧС России.О пострадавшихПо последним данным, за медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На данный момент шесть пострадавших находятся в реанимации."Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Воробьева.По предварительной информации, под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва дежурят бригады скорой помощи и медицины катастроф, подключена санавиация."Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, при необходимости специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будет организовано проведение телемедицинской консультации по системе "врач-врач", - уточнили в пресс-службе Минздрава России.В местной больнице экстренно развернуто 40 коек, из них 10 в отделении реанимации и по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена врачами работа приемного отделения.Уголовное делоПо факту происшествия в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России."Следственными органами ГСУ Следкома России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ). Причины произошедшего устанавливаются", - говорится в Telegram-канале ведомства.На месте работают следователи и криминалисты. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, информация об атаке беспилотника, которая появилась в ряде СМИ, не подтверждается.Завод в Сергиевом ПосадеЗаводская территория, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, сообщил журналистам губернатор Андрей Воробьев.В причинах ЧП разбираются представители силовых ведомств. К выяснению обстоятельств случившегося также подключилась прокуратура Московской области.

взрыв в сергиевом посаде

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в сергиевом посаде, московская область, происшествия, общество, здравоохранение в россии, новости