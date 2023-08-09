https://crimea.ria.ru/20230809/postradavshaya-pri-vzryve-v-sergievom-posade-zhenschina-skonchalas-v-bolnitse-1130638196.html

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице

Пострадавшая при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде 45-летняя женщина умерла в больнице в результате полученных ранений. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T18:12

2023-08-09T18:12

2023-08-09T18:30

взрыв в сергиевом посаде

происшествия

новости

московская область

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пострадавшая при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде 45-летняя женщина умерла в больнице в результате полученных ранений. Об этом сообщает администрация города.Взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде в среду утром. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что происшествие случилось на складе пиротехники. Его территорию взяла в аренду у Загорского оптико-механического завода частная компания. Повреждены ближайшие многоквартирные дома, школы, спорткомплекс и колледж.По последней информации, за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 из них помещены в стационар, шесть находятся в реанимации.Спасателям понадобится 12 часов, чтобы разобрать завалы после взрыва. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства — предстоит выяснить точные причины взрыва.На данный момент поступило около 100 обращений от местных жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеПострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часовМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно

взрыв в сергиевом посаде

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в сергиевом посаде, происшествия, новости, московская область, общество, россия