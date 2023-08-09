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Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице
Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице
Пострадавшая при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде 45-летняя женщина умерла в больнице в результате полученных ранений. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T18:12
2023-08-09T18:30
взрыв в сергиевом посаде
происшествия
новости
московская область
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пострадавшая при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде 45-летняя женщина умерла в больнице в результате полученных ранений. Об этом сообщает администрация города.Взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде в среду утром. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что происшествие случилось на складе пиротехники. Его территорию взяла в аренду у Загорского оптико-механического завода частная компания. Повреждены ближайшие многоквартирные дома, школы, спорткомплекс и колледж.По последней информации, за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 из них помещены в стационар, шесть находятся в реанимации.Спасателям понадобится 12 часов, чтобы разобрать завалы после взрыва. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства — предстоит выяснить точные причины взрыва.На данный момент поступило около 100 обращений от местных жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеПострадавших уже 56: разбор завалов в Сергиевом Посаде займет 12 часовМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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взрыв в сергиевом посаде, происшествия, новости, московская область, общество, россия
Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в больнице

Власти Сергиева Посада: пострадавшая при взрыве 45-летняя женщина скончалась в больнице

18:12 09.08.2023 (обновлено: 18:30 09.08.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВзрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пострадавшая при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде 45-летняя женщина умерла в больнице в результате полученных ранений. Об этом сообщает администрация города.
"Известно, что женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 ЗОМЗа. Администрация Сергиево-Посадского городского округа приносит свои соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в официальном Telegram-канале.
Взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде в среду утром. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что происшествие случилось на складе пиротехники. Его территорию взяла в аренду у Загорского оптико-механического завода частная компания. Повреждены ближайшие многоквартирные дома, школы, спорткомплекс и колледж.
По последней информации, за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 из них помещены в стационар, шесть находятся в реанимации.
Спасателям понадобится 12 часов, чтобы разобрать завалы после взрыва. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства — предстоит выяснить точные причины взрыва.
На данный момент поступило около 100 обращений от местных жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.
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Взрыв в Сергиевом ПосадеПроисшествияНовостиМосковская областьОбществоРоссия
 
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