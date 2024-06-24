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На улице в Ростовской области произошла стрельба
На улице в Ростовской области произошла стрельба - РИА Новости Крым, 24.06.2024
На улице в Ростовской области произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T21:59
2024-06-24T21:59
2024-06-24T22:11
ростовская область
стрельба
происшествия
новости
батайск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по региону.По его словам, в отдел полиции МВД России по городу Батайску поступило сообщение о доносящихся звуках, похожих на выстрелы на улице Воровского.Ситуация со стрельбой в Батайске расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин."По ситуации на ул. Воровского. По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка... Ситуация расценивается как бытовое хулиганство", - написал Волошин в Telegram-канале.Он попросил жителей не поддаваться провокациям и домыслам и заверил, что держит ситуацию на контроле.
https://crimea.ria.ru/20240624/strelba-vozle-torgovogo-tsentra-v-rostove-na-donu-chto-izvestno-1138326247.html
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ростовская область, стрельба, происшествия, новости, батайск
На улице в Ростовской области произошла стрельба
МДВ: в Батайске в Ростовской области неизвестный открыл стрельбу
21:59 24.06.2024 (обновлено: 22:11 24.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по региону.
По его словам, в отдел полиции МВД России по городу Батайску поступило сообщение о доносящихся звуках, похожих на выстрелы на улице Воровского.
"Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта", - сказал он.
Ситуация со стрельбой в Батайске расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин.
"По ситуации на ул. Воровского. По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка... Ситуация расценивается как бытовое хулиганство", - написал Волошин в Telegram-канале.
Он попросил жителей не поддаваться провокациям и домыслам и заверил, что держит ситуацию на контроле.