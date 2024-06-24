https://crimea.ria.ru/20240624/na-ulitse-v-rostovskoy-oblasti-proizoshla-strelba-1138333893.html

На улице в Ростовской области произошла стрельба

На улице в Ростовской области произошла стрельба - РИА Новости Крым, 24.06.2024

На улице в Ростовской области произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T21:59

2024-06-24T21:59

2024-06-24T22:11

ростовская область

стрельба

происшествия

новости

батайск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по региону.По его словам, в отдел полиции МВД России по городу Батайску поступило сообщение о доносящихся звуках, похожих на выстрелы на улице Воровского.Ситуация со стрельбой в Батайске расценивается как бытовое хулиганство, сообщил глава администрации города Роман Волошин."По ситуации на ул. Воровского. По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка... Ситуация расценивается как бытовое хулиганство", - написал Волошин в Telegram-канале.Он попросил жителей не поддаваться провокациям и домыслам и заверил, что держит ситуацию на контроле.

https://crimea.ria.ru/20240624/strelba-vozle-torgovogo-tsentra-v-rostove-na-donu-chto-izvestno-1138326247.html

ростовская область

батайск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, стрельба, происшествия, новости, батайск