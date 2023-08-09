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Режим ЧС введен в Сергиевом-Посаде после взрыва – власти
Режим ЧС введен в Сергиевом-Посаде после взрыва – власти - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Режим ЧС введен в Сергиевом-Посаде после взрыва – власти
После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС. Об этом пишет Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T18:32
2023-08-09T18:32
2023-08-09T18:32
взрыв в сергиевом посаде
происшествия
московская область
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС. Об этом пишет Telegram-канале администрации со ссылкой на заявление замглавы города Оксану Ероханову.Решение было принято по результатам заседания мобильного штаба КЧС.Чиновница уточнила, что режим ЧС – это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, его введение позволяет привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.По последним данным число пострадавших при взрыве возросло до 56, повреждено около 40 многоквартирных домов, разборы завалов продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
взрыв в сергиевом посаде
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РИА Новости Крым
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взрыв в сергиевом посаде, происшествия, московская область, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв
Режим ЧС введен в Сергиевом-Посаде после взрыва – власти
Режим ЧС введен в Сергиевом-Посаде после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС. Об этом пишет Telegram-канале администрации со ссылкой на заявление замглавы города Оксану Ероханову.
Решение было принято по результатам заседания мобильного штаба КЧС.
"В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС", – сообщила Ероханова.
Чиновница уточнила, что режим ЧС – это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, его введение позволяет привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.
Взрыв
в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
По последним данным число пострадавших при взрыве возросло до 56, повреждено около 40 многоквартирных домов, разборы завалов продолжаются.
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