Количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек
Пострадавших в Сергиевом Посаде уже 80, в больницах 15 человек
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.
56 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, восемь человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и десять человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек доставлен в Мытищинскую ГКБ. Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России", - добавили в Минздраве.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания.
Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.