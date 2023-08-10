https://crimea.ria.ru/20230810/kolichestvo-postradavshikh-v-sergievom-posade-uvelichilos-do-80-chelovek-1130664468.html

Количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек

Количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек

После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T22:23

2023-08-10T22:23

2023-08-10T22:23

взрыв в сергиевом посаде

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

подмосковье

московская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров, сообщила пресс-служба Минздрава России.56 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, восемь человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания.Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://crimea.ria.ru/20230809/rezhim-chs-vveden-v-sergievom-posade-posle-vzryva--vlasti-1130638653.html

взрыв в сергиевом посаде

подмосковье

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в сергиевом посаде, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, подмосковье, московская область, общество