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Главные события и заявления дня: 10 августа

Главные события и заявления дня: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Главные события и заявления дня: 10 августа

Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую, Брянскую и Запорожскую области: погибли восемь мирных жителей. Власти Харьковщины объявили обязательную эвакуацию... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T23:02

2023-08-10T23:02

2023-08-10T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую, Брянскую и Запорожскую области: погибли восемь мирных жителей. Власти Харьковщины объявили обязательную эвакуацию Купянского района. На Кубань обрушился сильный град – пострадали дома и соцобъекты. В Самарской области задержали местного жителя по подозрению в госизмене. Экономист спрогнозировал дальнейший курс доллара и евро.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрел боевиками ВСУ Белгородской, Брянской и Запорожской областейУкраинские войска вновь обстреляли населенные пункты приграничных регионов РФ. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что под огонь реактивных установок HIMARS попало предприятие "Гранд Карьер" в Токмакском районе. Пять человек погибли, двое находятся в больнице. Он также добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Противник несет очень большие потери, но продолжает кидать своих солдат на убой.Двое мирных жителей погибли в результате обстрела националистами села Чаусы в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, один мужчина погиб сразу, еще один мужчина позже скончался в больнице от полученных ранений.Двое жителей – женщина и мужчина – получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Еще один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по поселку Горьковский Грайворонского округа Белгородской области. Еще четверо, по словам губарнетора Вячеслава Гладкова, получили осколочные ранения различной степени тяжести.Украинские власти объявили эвакуацию КупянскаИ.о. главы украинской военной администрации Купянского района Андрей Канашевич распорядился начать обязательную эвакуацию жителей региона.Согласно официальному решению, эвакуация пройдет в 53 населенных пунктах района, приближенных к зоне боевых действий, и частично в самом Купянске. Это территория Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общин, а также частично - Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской, а также Купянской городской территориальной общины.Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что решение принято в связи с "обострением оперативной обстановки". Ориентировочно эвакуации подлежит около 11 тысяч человек.Мостовской район Кубани пострадал от сильного градаСильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани. В двух населенных пунктах – поселке Псебай и станице Андрюки – введен режим ЧС. Повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений – пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки. К ремонту кровель домов подключились спасатели и представители местной власти. Подача электричества полностью восстановлена.Житель Самарской области шпионил в пользу УкраиныСотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. По предварительным данным, мужчина вел съемки российской военной техники и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Силовики обнаружили в одном из мессенджеров его переписку с представителем спецслужбы сопредельного государства.Доллар и евро продолжат дорожатьПоследовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро может продолжиться, прогнозирует финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, курс российской национальной валюты в базовом варианте определяется общим состоянием экономики РФ.Трехпроцентный рост экономики России объясняется подъемом в военно-промышленном комплексе, в военном производстве, а также реализацией национальных проектов. В связи с этим эксперт не исключает дальнейшее падение курса рубля по отношению к доллару. В частности, не исключено преодоление долларом планки в 110 рублей, считает Беляев.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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