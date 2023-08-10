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Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось
Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось
Количество погибших от обстрела украинскими боевиками села Чаусы Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T18:16
2023-08-10T18:16
новости
брянская область
александр богомаз
новости сво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших от обстрела украинскими боевиками села Чаусы Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В четверг ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения.По словам губернатора, от полученных ранений скончался еще один мужчина.Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате очередного обстрела со стороны Украины было повреждено здание врачебной амбулатории и возникли перебои со светом. Обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARSПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
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РИА Новости Крым
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новости, брянская область, александр богомаз, новости сво, обстрелы всу
Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось

Богомаз: еще один человек скончался в результате обстрела села Чаусы в Брянской области

18:16 10.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших от обстрела украинскими боевиками села Чаусы Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В четверг ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения.
По словам губернатора, от полученных ранений скончался еще один мужчина.

"К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей. Двое жителей – женщина и мужчина – получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате очередного обстрела со стороны Украины было повреждено здание врачебной амбулатории и возникли перебои со светом. Обошлось без пострадавших.
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НовостиБрянская областьАлександр БогомазНовости СВООбстрелы ВСУ
 
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