https://crimea.ria.ru/20230810/kolichestvo-pogibshikh-ot-obstrela-sela-v-bryanskoy-oblasti-uvelichilos-1130658851.html

Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось

Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Количество погибших от обстрела села в Брянской области увеличилось

Количество погибших от обстрела украинскими боевиками села Чаусы Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T18:16

2023-08-10T18:16

2023-08-10T18:16

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брянская область

александр богомаз

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших от обстрела украинскими боевиками села Чаусы Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В четверг ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения.По словам губернатора, от полученных ранений скончался еще один мужчина.Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате очередного обстрела со стороны Украины было повреждено здание врачебной амбулатории и возникли перебои со светом. Обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARSПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, брянская область, александр богомаз, новости сво, обстрелы всу