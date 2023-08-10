https://crimea.ria.ru/20230810/silnyy-grad-obrushilsya-na-kuban-povrezhdeny-doma-i-sotsobekty-1130644845.html

Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты

Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты

Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T10:24

2023-08-10T10:24

2023-08-10T10:24

кубань

краснодарский край

общество

погода

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Из всех поступивших обращений 89 – от жителей Псебая. Повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений – пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки.К ремонту кровель домов подключились спасатели и представители местной власти. Работают более 70 человек и 24 единицы техники. Оперативные группы продолжают работу по обследованию территорий.Крупный град выпал в населенных пунктах Мостовского района накануне днем. В некоторых местах он был настолько интенсивным, что клумбы покрылись слоем льда. По информации краевого главка МЧС, диаметр града достигал 5 см. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде – прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается штормГрад размером с яйцо: непогода обрушилась на КубаньПугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями – ВИДЕО

https://crimea.ria.ru/20230802/livni-i-grad-s-grozoy-na-kuban-obrushitsya-nepogoda-1130499837.html

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, общество, погода, происшествия