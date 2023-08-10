https://crimea.ria.ru/20230810/silnyy-grad-obrushilsya-na-kuban-povrezhdeny-doma-i-sotsobekty-1130644845.html
Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:24
2023-08-10T10:24
2023-08-10T10:24
кубань
краснодарский край
общество
погода
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1a/1119729885_0:281:1087:892_1920x0_80_0_0_4c65136b576cdbc31ed415464417c044.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Из всех поступивших обращений 89 – от жителей Псебая. Повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений – пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки.К ремонту кровель домов подключились спасатели и представители местной власти. Работают более 70 человек и 24 единицы техники. Оперативные группы продолжают работу по обследованию территорий.Крупный град выпал в населенных пунктах Мостовского района накануне днем. В некоторых местах он был настолько интенсивным, что клумбы покрылись слоем льда. По информации краевого главка МЧС, диаметр града достигал 5 см. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде – прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается штормГрад размером с яйцо: непогода обрушилась на КубаньПугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями – ВИДЕО
https://crimea.ria.ru/20230802/livni-i-grad-s-grozoy-na-kuban-obrushitsya-nepogoda-1130499837.html
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1a/1119729885_0:45:1087:860_1920x0_80_0_0_63dfa071ecaba3654f837b3c6d26e506.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, общество, погода, происшествия
Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
Сильный град повредил дома и соцобъекты в Мостовском районе Кубани – оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В муниципалитете прошел сильный град. В поселке Псебай и станице Андрюки ввели режим ЧС. Там продолжают ликвидировать последствия непогоды. Подача электричества полностью восстановлена. К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Из всех поступивших обращений 89 – от жителей Псебая. Повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений – пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки.
К ремонту кровель домов подключились спасатели и представители местной власти. Работают более 70 человек и 24 единицы техники. Оперативные группы продолжают работу по обследованию территорий.
Крупный град выпал в населенных пунктах Мостовского района накануне днем. В некоторых местах он был настолько интенсивным, что клумбы покрылись слоем льда. По информации краевого главка МЧС, диаметр града достигал 5 см. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде – прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.
Читайте также на РИА Новости Крым: