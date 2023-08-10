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Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:24
2023-08-10T10:24
кубань
краснодарский край
общество
погода
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Из всех поступивших обращений 89 – от жителей Псебая. Повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений – пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки.К ремонту кровель домов подключились спасатели и представители местной власти. Работают более 70 человек и 24 единицы техники. Оперативные группы продолжают работу по обследованию территорий.Крупный град выпал в населенных пунктах Мостовского района накануне днем. В некоторых местах он был настолько интенсивным, что клумбы покрылись слоем льда. По информации краевого главка МЧС, диаметр града достигал 5 см. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде – прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается штормГрад размером с яйцо: непогода обрушилась на КубаньПугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями – ВИДЕО
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кубань, краснодарский край, общество, погода, происшествия
Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты

Сильный град повредил дома и соцобъекты в Мостовском районе Кубани – оперштаб

10:24 10.08.2023
 
© Telegram Вениамин КондратьевКрупный град выпал на Кубани
Крупный град выпал на Кубани
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Сильный град повредил жилые дома и социальные объекты в Мостовском районе Кубани, в двух населенных пунктах введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В муниципалитете прошел сильный град. В поселке Псебай и станице Андрюки ввели режим ЧС. Там продолжают ликвидировать последствия непогоды. Подача электричества полностью восстановлена. К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Из всех поступивших обращений 89 – от жителей Псебая. Повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений – пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки.
К ремонту кровель домов подключились спасатели и представители местной власти. Работают более 70 человек и 24 единицы техники. Оперативные группы продолжают работу по обследованию территорий.
Крупный град выпал в населенных пунктах Мостовского района накануне днем. В некоторых местах он был настолько интенсивным, что клумбы покрылись слоем льда. По информации краевого главка МЧС, диаметр града достигал 5 см. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде – прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.
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