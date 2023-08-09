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Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм
Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм
Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T12:15
2023-08-09T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогодаПугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями – ВИДЕОУраган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел дело
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Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм

МЧС: 10 и 11 августа на Крым обрушатся сильные ливни с градом и шквалистым ветром

12:15 09.08.2023
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 10 августа, ночью и в первой половине дня 11 августа в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, днем с градом, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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