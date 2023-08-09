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Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм

Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм

Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T12:15

2023-08-09T12:15

2023-08-09T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогодаПугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями – ВИДЕОУраган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел дело

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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