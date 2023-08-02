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Главные события и заявления дня: 2 августа

Главные события и заявления дня: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Главные события и заявления дня: 2 августа

Армия России взяла новые рубежи. Путин дал поручение чиновникам по работе с семьями погибших в СВО. На Украине готовятся к мобилизации. Байден планирует... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T21:58

2023-08-02T21:58

2023-08-02T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Армия России взяла новые рубежи. Путин дал поручение чиновникам по работе с семьями погибших в СВО. На Украине готовятся к мобилизации. Байден планирует профинансировать поставку вооружений в Тайвань из дополнительного бюджета для Украины. Космонавт Шкаплеров удостоен ордена Гагарина – второго в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России взяли новые рубежиПодразделения группировки войск "Центр" захватили семь опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах в районах Кармазиновки и Червонопоповки подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были захвачены семь опорных пунктов ВСУ. Потери противника составили более 100 боевиков", – сообщил Савчук. Кроме того, российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. А силы ПВО сбили около 30 беспилотников и более 10 снарядов HIMARS.Также в Минобороны назвали суточные потери противника и сообщили о ситуации на главных направлениях в зоне СВО. Путин дал поручение чиновникам по работе с семьями погибших в СВОПрезидент РФ Владимир Путин призвал государственных служащих на разных уровнях власти относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим. Соответствующее заявление глава государства сделал на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля."Хочу, чтобы меня услышали все мои коллеги во всей стране на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети – наши дети, и относиться нужно именно таким образом не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца", – сказал Путин.Он также отметил высшими государственными наградами нескольких военнослужащих, проявивших мужество и героизм и положивших жизнь при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.На Украине готовятся к мобилизацииВсеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, признаки ее подготовки уже сейчас наблюдаются. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Youtube-канале."Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует, понятное дело, мобилизации большого количества военнослужащих. Я не Ванга, я могу ошибаться, но в момент накала обстановки зимой, когда будут большие проблемы инфраструктурные из-за войны, власть должна будет для попытки перелома просто прийти к всеобщей мобилизации украинцев", – заявил Дубинский.Он также навал признаки подготовки к мобилизации на Украине. США обделяют Украину деньгами ради ТайваняГазета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден намерен обратиться в Конгресс с просьбой дополнительно профинансировать поставку вооружений в Тайвань в рамках дополнительного бюджета для Украины. Соответствующий запрос в Конгресс планируется направить уже в августе. Какую сумму администрация США намерена запросить для Тайваня, не уточняется.По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александра Шатилова, инициатива Белого дома объясняется стремлением президента США Джо Байдена умиротворить республиканцев и упростить себе предвыборную кампанию.Космонавт Шкаплеров удостоен второго в России ордена ГагаринаПрезидент РФ Владимир Путин наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова. Церемония вручения прошла в Екатерининском зале Кремля в среду."За плечами Антона Николаевича Шкаплерова, который награжден вторым в истории России орденом Гагарина, четыре космические экспедиции, в том числе как командира экипажа, суммарно – более 700 суток на МКС", – сказал Путин.Высокая награда вручена "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

https://crimea.ria.ru/20230802/moschnye-udary-po-odesse-i-kievu--povrezhdeny-porty-i-promyshlennye-obekty-1130481597.html

https://crimea.ria.ru/20230802/zrada-otkuda-ne-zhdali-pochemu-ssha-obdelyayut-ukrainu-dengami-radi-tayvanya-1130487615.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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