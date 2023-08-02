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Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки

Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки

Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 28 украинских беспилотников и перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T15:58

2023-08-02T15:58

2023-08-02T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 28 украинских беспилотников и перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 430 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 084 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в среду в Минобороны сообщили об очередной попытке Вооруженных сил Украины атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Экипаж российского корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский катер.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотникаВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флотаЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ

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херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), пво, himars, новости