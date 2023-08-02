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Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки
Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки
Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 28 украинских беспилотников и перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T15:58
2023-08-02T15:58
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 28 украинских беспилотников и перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 430 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 084 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в среду в Минобороны сообщили об очередной попытке Вооруженных сил Украины атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Экипаж российского корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский катер.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотникаВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флотаЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ
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херсонская область
запорожская область
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сво, министерство обороны рф, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), пво, himars, новости
Сбиты 28 украинских дрона и 12 снарядов HIMARS – работа ПВО за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 28 украинских беспилотников и 12 снарядов HIMARS

15:58 02.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 28 украинских беспилотников и перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 430 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 084 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее в среду в Минобороны сообщили об очередной попытке Вооруженных сил Украины атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Экипаж российского корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский катер.
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
15:39
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СВОМинистерство обороны РФХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ПВОHIMARSНовости
 
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