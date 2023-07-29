Главные события и заявления дня: 29 июля
Главные события и заявления субботы, 29 июля
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ, уничтожили еще 535 боевиков, сбили HIMARS, Storm Shadow и С-200 и поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровске. Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге. Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ. "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами. Украинским спортсменам запретили приближаться к россиянам. Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
Успехи Армии России
Вооруженные Силы России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске, назначенный объект поражен, сообщает в субботу Минобороны РФ. Также российские военные отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков, а средства ПВО отразили целый ряд атак ВСУ с применением ракет Storm Shadow, HIMARS и С-200.
12 ракет Storm Shadow
Вооруженные Силы России сорвали попытку ВСУ разбить дорогу в Крым, сообщил в субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Все ракеты сбиты российскими средствами ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. Повреждения опретивно устранены. По мнению Сальдо, очередная попытка атаковать гражданскую инфраструктуру предпринята с целью воспрепятствовать движению железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, запуск которого намечен на ближайшее время.
Удар по Таганрогу
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований. Как сообщил в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев, после удара по Таганрогу в медучреждения обратились 16 человек, 10 из них госпитализированы.
Обвинение Подоляка в адрес западных СМИ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк списал неудачи ВСУ на непродуманные публикации западных СМИ. Об этом он завил в эфире одного их украинских телеканалов. По мнению Подоляка, планы Киева рушатся из-за утечек в иностранных публикациях, которые чаще всего публикуются со ссылками на анонимные источники.
Генераторы для украинцев
Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами, заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, из-за возможных ударов по энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" не может прогнозировать энергобезопасность страны. При этом вопрос о текущем состоянии энергосистемы страны Кудрицкий комментировать отказался. Аналогичный призыв прозвучал в субботу от Михаила Подоляка. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что украинцам следует запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и не прятать вещи, позволяющие выжить.
Отмена рукопожатий FIE
Международная федерация фехтования (FIE) отменяет рукопожатия после поединков. Как сообщает итальянская газета La Repubblic, организация изменит регламент соревнований из-за инцидента на чемпионате мира в Милане с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалаь пожать руку россиянке Анне Смирновой. После инцидента с Харлан Федерация шахмат Украины в преддверии Кубка мира по шахматам (пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа – ред.) также запретила своим спортсменам рукопожатия, совместные фото и общение с россиянами и белорусами на международных соревнованиях. Также украинцам предписывается критиковать СВО и выступать против участия россиян и белорусов.
Рождество на Украине
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в ответ на новый украинский закон о переносе праздника на 25 декабря. Он также выразил уверенность, что большинство украинцев будут встречать Рождество, как и прежде – 7 января, и констатировал неуважение к традициям большого числа украинцев со стороны киевского режима.