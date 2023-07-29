https://crimea.ria.ru/20230729/podolyak-obvinil-zapadnye-smi-v-provalakh-vsu-1130389712.html

Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ

Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк списал неудачи ВСУ на непродуманные публикации западных СМИ. Об этом он завил в эфире одного их... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T17:12

2023-07-29T17:12

2023-07-29T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк списал неудачи ВСУ на непродуманные публикации западных СМИ. Об этом он завил в эфире одного их украинских телеканалов.По мнению Подоляка, планы Киева рушатся из-за утечек в иностранных публикациях, которые чаще всего публикуются со ссылками на анонимные источники.Ранее в апреле американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИУтечка секретных документов по Украине – реакция КремляСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине

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новости, в мире, украина, михаил подоляк