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Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ
Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк списал неудачи ВСУ на непродуманные публикации западных СМИ. Об этом он завил в эфире одного их... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T17:12
2023-07-29T17:12
2023-07-29T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк списал неудачи ВСУ на непродуманные публикации западных СМИ. Об этом он завил в эфире одного их украинских телеканалов.По мнению Подоляка, планы Киева рушатся из-за утечек в иностранных публикациях, которые чаще всего публикуются со ссылками на анонимные источники.Ранее в апреле американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИУтечка секретных документов по Украине – реакция КремляСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
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новости, в мире, украина, михаил подоляк
Подоляк обвинил западные СМИ в провалах ВСУ
Подоляк пожаловался на утечки о действиях ВСУ в западных СМИ