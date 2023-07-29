https://crimea.ria.ru/20230729/kanonicheskaya-upts-prodolzhit-otmechat-rozhdestvo-7-yanvarya-1130382816.html
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января. Об этом заявил председатель синодального... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T09:37
2023-07-29T09:37
2023-07-29T09:37
церковный раскол на украине
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111574/37/1115743744_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_89da70643be176d94f6658f99ba8bc5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января. Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент одному из украинских изданий в ответ на новый украинский закон о переносе праздника на 25 декабря.Он также выразил уверенность, что большинство украинцев будут встречать Рождество, как и прежде – 7 января, и констатировал неуважение к традициям большого числа украинцев со стороны киевского режима.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене празднования Рождества 7 января. Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь на Украине перешла на католический календарьГонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111574/37/1115743744_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_682e04970d058b4d752a63975702287d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), религия
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
УПЦ не будет переносить празднование Рождества на 25 декабря