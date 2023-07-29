https://crimea.ria.ru/20230729/kanonicheskaya-upts-prodolzhit-otmechat-rozhdestvo-7-yanvarya-1130382816.html

Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января

Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января. Об этом заявил председатель синодального... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T09:37

2023-07-29T09:37

2023-07-29T09:37

церковный раскол на украине

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января. Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент одному из украинских изданий в ответ на новый украинский закон о переносе праздника на 25 декабря.Он также выразил уверенность, что большинство украинцев будут встречать Рождество, как и прежде – 7 января, и констатировал неуважение к традициям большого числа украинцев со стороны киевского режима.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене празднования Рождества 7 января. Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь на Украине перешла на католический календарьГонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), религия