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Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января. Об этом заявил председатель синодального... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T09:37
2023-07-29T09:37
церковный раскол на украине
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января. Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент одному из украинских изданий в ответ на новый украинский закон о переносе праздника на 25 декабря.Он также выразил уверенность, что большинство украинцев будут встречать Рождество, как и прежде – 7 января, и констатировал неуважение к традициям большого числа украинцев со стороны киевского режима.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене празднования Рождества 7 января. Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь на Украине перешла на католический календарьГонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
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церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), религия
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января

УПЦ не будет переносить празднование Рождества на 25 декабря

09:37 29.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать праздник Рождества Христова 7 января. Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент одному из украинских изданий в ответ на новый украинский закон о переносе праздника на 25 декабря.

"Празднование Рождества 7 января соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме. Там главные святыни христианства, и там все главные торжества православной церкви по сей день совершаются по юлианскому календарю", – сказал митрополит.

Он также выразил уверенность, что большинство украинцев будут встречать Рождество, как и прежде – 7 января, и констатировал неуважение к традициям большого числа украинцев со стороны киевского режима.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене празднования Рождества 7 января.
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Церковный раскол на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
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