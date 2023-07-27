https://crimea.ria.ru/20230727/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-iyulya-1130340214.html

Главные события и заявления дня: 27 июля

Главные события и заявления дня: 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Главные события и заявления дня: 27 июля

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по военным и стратегическим объектам Украины, поражены вражеские аэродромы, топливные склады и места... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T22:08

2023-07-27T22:08

2023-07-27T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный ракетный удар по военным и стратегическим объектам Украины, поражены вражеские аэродромы, топливные склады и места базирования БПЛА. В Алтае шестеро погибших в результате крушения вертолета Ми-8. В Санкт-Петербурге стартовал экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка". ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб произвести террористическую атаку на корабль Черноморского флота. В России презентовали первую колесную самоходную гаубицу. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел во время исполнения профессионального долга.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеВооруженные силы России нанесли удары по аэродромам, пунктам дислокации ВСУ, местам хранения беспилотных катеров и западных ракет на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Глава Одесской области Олег Кипер подтвердил попадание по грузовому терминалу и административному зданию Одесского порта. По его словам, ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря.Кроме того, российские авиация и артиллерия уничтожили склады топлива ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях, поражена живая сила и техника украинских войск в 123 районах.Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на АлтаеВертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения, сообщили экстренные службы.При заходе на посадку вертолет задел электрические провода, упал и загорелся. Шестеро человек погибли на месте, еще семеро пострадали.Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зернаОб этом президент РФ заявил на пленарном заседании открывшегося в Санкт-Петербурге экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".Он также коснулся прекращения участия РФ в "зерновой сделке". Владимир Путин напомнил, что за почти год ее функционирования из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, прежде всего, в ЕС. Тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других, пришлось менее 3% от общего объема – меньше одного миллиона тонн.В рамках того же форума президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки – этот вопрос для Африки приоритетный. Владимир Путин заверил, что Россия готова заместить на африканской рынке украинскую пшеницу.ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флотаСиловики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.По данным ведомства, в результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации. У него изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте, отметили в ФСБ.Он также подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытанияПервая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва" успешно прошла государственные испытания, сообщила пресс-служба корпорации Ростех."152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника", – говорится в сообщении.Как отметили в Ростехе, колесная гаубица более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями.Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистовПрезидент России Владимир Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел во время исполнения своего профессионального долга. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен высокой наградой посмертно, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Орденами награждены также раненые во время атаки кассетными боеприпасами фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и журналисты МИЦ "Известия" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

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https://crimea.ria.ru/20230727/rossiya-gotova-priglasit-na-igry-druzhby-ukrainskikh-sportsmenov-1130335464.html

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https://crimea.ria.ru/20230727/shturmovye-otryady-vs-rossii-prodolzhayut-nastupat-na-krasnom-limane-1130331150.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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