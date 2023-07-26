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Главные события и заявления дня: 26 июля

Главные события и заявления дня: 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Главные события и заявления дня: 26 июля

Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом и отбили атаки противника на Запорожье. ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T21:58

2023-07-26T21:58

2023-07-26T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом и отбили атаки противника на Запорожье. ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики". Диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине. На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей. Эксперт назвал условия для вторжения польских войск на Украину. ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отбитые атаки ВСУ и наступление ВС РФРоссийские военные за минувшие сутки отразили массированную атаку вооруженных сил Украины на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и порядка 100 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ. Также успешно отражены украинские атаки на Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожены более 200 боевиков. Под Красным Лиманом войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ. На Купянском направлении российские подразделения успешно наступают на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции. Украинская нарколаборатория в ПодмосковьеПодпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской области. Ее деятельность курировали с территории Украины, сообщили в среду в ФСБ России. Участников организованной преступной группы задержали с поличным и поместили под стражу. Ими тоже оказались уроженцы Украины. Возбуждено уголовное дело. Срок за подрыв путей в БрянскеЗавербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области, сообщила в среду пресс-служба Следкома РФ. Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину завербовали еще в 2019 году. Получив некоторую сумму денег, он вошел в состав организованной группы под руководством ГУР, прошел обучение террористической деятельности, а 9 июля 2022 года инициировал взрыв на железной дороге.Защита Смоленской АЭССмоленскую АЭС оснастят техническими средствами, которые позволят наблюдать за воздушной обстановкой вокруг объекта и противодействовать беспилотникам в случае их выявления. На эти цели, согласно данным портала госзакупок, будет направлено 348,7 миллиона рублей.Вторжение Польши на УкраинуПольша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму". По его словам, Варшава может вторгнуться на западноукраинские земли под предлогом "гуманитарной акции по защите населения". Также не исключен сценарий, что польские войска оккупируют эти области на основании обращения местных жителей. Политолог констатировал, что сепаратистские организации, выступающие за присоединение Галичины к Европе без остальной Украины, функционируют на Западной Украине еще с 1990-х годов. ЮНЕСКО и киевские террористыОбвинения руководства ЮНЕСКО в адрес России в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы безосновательны, более того, сама организация подыгрывает террористической деятельности киевского режима, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, совершенно очевидно, что "принятое наспех и с нарушением правовых процедур и всех регламентов" решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО преследовало только одну цель – прикрыть механизмами международной организации военную деятельно киевского режима на территории этого города.Марат Кесем покинул ЛитвуТакже в среду Захарова сообщила о том, что шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования. Касем выехад после уплаты штрафа и снятия подписки о невыезде. Захарова назвала очевидным тот факт, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.

https://crimea.ria.ru/20230726/36-atak-za-sutki-vsu-popytalis-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130301738.html

https://crimea.ria.ru/20230726/na-zaschitu-smolenskoy-aes-ot-dronov-vydelyat-pochti-350-mln-rubley-1130311298.html

https://crimea.ria.ru/20230726/shef-redaktor-sputnik-litva-marat-kasem-pokinul-latviyu-1130301278.html

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