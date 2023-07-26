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Главные новости Крыма: 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Главные новости Крыма: 26 июля
Главные новости Крыма: 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Главные новости Крыма: 26 июля
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море. ЯМЭФ-2023 снова перенесли. В Крыму открыли огромный склад-холодильник. Аксенов рассказал о... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T21:44
2023-07-26T21:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море. ЯМЭФ-2023 снова перенесли. В Крыму открыли огромный склад-холодильник. Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО. Возле мыса Казантип построят курортное село, а на Южнобережье - громадный "Ялта парк". "Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с пассажиркой яхтой26 июля у берегов восточного Крыма в районе мыса Фонарь едва не затонула яхта с пассажирами, получившая пробоину от столкновения с затопленным судном. На помощь поспешил пограничный сторожевой корабль "Коршун", пограничники отбуксировали судно в порт Кавказ и одновременно откачали воду. Благодаря оперативным действиям всех участников спасательной операции удалось избежать полного затопления и гибели людей. Следователями Крымского следственного отдела на транспорте организована проверка на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями 238 и 263 Уголовного кодека Российской ФедерацииЯМЭФ-2023 перенесенПроведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено с сентября текущего года на более поздний срок. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства региона. Точные сроки проведения мероприятия не сообщаются. Огромный склад-холодильникВ Симферополе открыли самый крупный в регионе мультитемпературный и высокотехнологичный склад площадью больше 8 тысяч "квадратов", с сухой и холодной зонами хранения. Склад рассчитан на 10 тысяч паллето-мест. Сейчас здесь открыто 400 вакансий, на текущий момент занято 62. На данный момент подписаны соглашения с местными производителями и материковыми поставщиками из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Москвы, Московской и Тульской областей. Новый объект, откуда товар будут развозить по всему полуострову, – важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион. Реабилитация и отдыхВ Крыму участники спецоперации могут пройти лечение и реабилитацию в 32 специализированных санаториях, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов во время встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Одномоментно реабилитироваться могут 18 тысяч человек. В целом по отрасли, включая оздоровление детей и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч. Чернышенко, в свою очередь, сообщил, что с начла года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов. Большие рекреационные проектыКорпорация развития Крыма сообщила в среду о подписании соглашения с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Застройщик намерен возвести виллы, административные здания, автомобильную парковку на 45 машино-мест, спортивную площадку и другую инфраструктуру. Территорию украсят два искусственных озера и ручей. Также планируется благоустройство прилегающего пляжа.Еще одна рекреационная стройка развернется на Южнобережье: парк развлечений "Ялта Парк" будет построен в течение пяти лет, благодаря реализации этого проекта туристический поток в Крым увеличится на 15%, убеждены в правительстве России. "Артек" в Севастополе и БердянскеВ Севастополе и Запорожской области в 2023 году откроются филиалы Международного детского центра "Артек". Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина к правительству страны размещено но официальном сайте Кремля. Документ предписывает выделить из федерального бюджета на функционирование этих филиалов более 260,1 млн рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" - 120,4 млн рублей, центра "Красная гвоздика" - 139,7 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20230726/delo-o-proboinakh-sk-naydet-vinovnykh-v-chp-s-yakhtoy-u-beregov-kryma-1130319494.html
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крым, главное за день, новости крыма, общество, происшествия, мдц "артек", ямэф-2023, отдых в крыму
Главные новости Крыма: 26 июля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 26 июля

21:44 26.07.2023
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море. ЯМЭФ-2023 снова перенесли. В Крыму открыли огромный склад-холодильник. Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО. Возле мыса Казантип построят курортное село, а на Южнобережье - громадный "Ялта парк". "Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ЧП с пассажиркой яхтой
26 июля у берегов восточного Крыма в районе мыса Фонарь едва не затонула яхта с пассажирами, получившая пробоину от столкновения с затопленным судном. На помощь поспешил пограничный сторожевой корабль "Коршун", пограничники отбуксировали судно в порт Кавказ и одновременно откачали воду. Благодаря оперативным действиям всех участников спасательной операции удалось избежать полного затопления и гибели людей.
Следователями Крымского следственного отдела на транспорте организована проверка на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями 238 и 263 Уголовного кодека Российской Федерации
Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
21:03
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
ЯМЭФ-2023 перенесен
Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено с сентября текущего года на более поздний срок. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства региона. Точные сроки проведения мероприятия не сообщаются.
Огромный склад-холодильник
В Симферополе открыли самый крупный в регионе мультитемпературный и высокотехнологичный склад площадью больше 8 тысяч "квадратов", с сухой и холодной зонами хранения. Склад рассчитан на 10 тысяч паллето-мест. Сейчас здесь открыто 400 вакансий, на текущий момент занято 62.
На данный момент подписаны соглашения с местными производителями и материковыми поставщиками из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Москвы, Московской и Тульской областей. Новый объект, откуда товар будут развозить по всему полуострову, – важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион.
Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник
09:18
Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник
Реабилитация и отдых
В Крыму участники спецоперации могут пройти лечение и реабилитацию в 32 специализированных санаториях, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов во время встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Одномоментно реабилитироваться могут 18 тысяч человек. В целом по отрасли, включая оздоровление детей и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч. Чернышенко, в свою очередь, сообщил, что с начла года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов.
Большие рекреационные проекты
Корпорация развития Крыма сообщила в среду о подписании соглашения с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Застройщик намерен возвести виллы, административные здания, автомобильную парковку на 45 машино-мест, спортивную площадку и другую инфраструктуру. Территорию украсят два искусственных озера и ручей. Также планируется благоустройство прилегающего пляжа.
Еще одна рекреационная стройка развернется на Южнобережье: парк развлечений "Ялта Парк" будет построен в течение пяти лет, благодаря реализации этого проекта туристический поток в Крым увеличится на 15%, убеждены в правительстве России.
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
14:58
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село
"Артек" в Севастополе и Бердянске
В Севастополе и Запорожской области в 2023 году откроются филиалы Международного детского центра "Артек". Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина к правительству страны размещено но официальном сайте Кремля. Документ предписывает выделить из федерального бюджета на функционирование этих филиалов более 260,1 млн рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" - 120,4 млн рублей, центра "Красная гвоздика" - 139,7 млн рублей.
 
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