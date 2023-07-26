https://crimea.ria.ru/20230726/v-krymu-vozle-mysa-kazantip-postroyat-kurortnoe-selo-1130308881.html
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село - РИА Новости Крым, 26.07.2023
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село
Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T14:58
2023-07-26T14:58
2023-07-26T14:58
корпорация развития крыма
крым
строительство
ленинский район
новости крыма
мыс казантип
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669221_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_11fca54beb8948725a5ce85eef2865ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом сообщила пресс-служба организации.Также планируется благоустройство прилегающего пляжа, в том числе установка теневых навесов, зонтов и шезлонгов, кабин для переодевания и душевых. Также инвестор обязуется возвести деревянные помосты и выровнять полосу дикого пляжа, максимально сохранив рельеф и существующие зеленые насаждения.Предварительная стоимость проекта – 103,4 млн рублей. Строительство нового курортного поселка позволит создать 11 рабочих мест.Также инвестор взял на себя социальные обязательства в виде финансирования благоустройства и создания инфраструктуры в Крыму на сумму 10 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
крым
ленинский район
мыс казантип
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669221_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_8021f9d47075c0433ab40d0498c21f57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация развития крыма, крым, строительство, ленинский район, новости крыма, мыс казантип, новости
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село
Инвестор построит курортное село в Ленинском районе Крыма возле мыса Казантип
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"В селе Мысовое Ленинского района застройщик намерен возвести виллы, административные здания, автомобильную парковку на 45 машино-мест, спортивную площадку и другую инфраструктуру. Территорию возле мыса Казантип украсят искусственные ландшафтные элементы: два озера и ручей", - говорится в сообщении.
Также планируется благоустройство прилегающего пляжа, в том числе установка теневых навесов, зонтов и шезлонгов, кабин для переодевания и душевых. Также инвестор обязуется возвести деревянные помосты и выровнять полосу дикого пляжа, максимально сохранив рельеф и существующие зеленые насаждения.
Предварительная стоимость проекта – 103,4 млн рублей. Строительство нового курортного поселка позволит создать 11 рабочих мест.
Также инвестор взял на себя социальные обязательства в виде финансирования благоустройства и создания инфраструктуры в Крыму на сумму 10 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: