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В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село - РИА Новости Крым, 26.07.2023
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село
Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T14:58
2023-07-26T14:58
корпорация развития крыма
крым
строительство
ленинский район
новости крыма
мыс казантип
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом сообщила пресс-служба организации.Также планируется благоустройство прилегающего пляжа, в том числе установка теневых навесов, зонтов и шезлонгов, кабин для переодевания и душевых. Также инвестор обязуется возвести деревянные помосты и выровнять полосу дикого пляжа, максимально сохранив рельеф и существующие зеленые насаждения.Предварительная стоимость проекта – 103,4 млн рублей. Строительство нового курортного поселка позволит создать 11 рабочих мест.Также инвестор взял на себя социальные обязательства в виде финансирования благоустройства и создания инфраструктуры в Крыму на сумму 10 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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корпорация развития крыма, крым, строительство, ленинский район, новости крыма, мыс казантип, новости
В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село

Инвестор построит курортное село в Ленинском районе Крыма возле мыса Казантип

14:58 26.07.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"В селе Мысовое Ленинского района застройщик намерен возвести виллы, административные здания, автомобильную парковку на 45 машино-мест, спортивную площадку и другую инфраструктуру. Территорию возле мыса Казантип украсят искусственные ландшафтные элементы: два озера и ручей", - говорится в сообщении.
Также планируется благоустройство прилегающего пляжа, в том числе установка теневых навесов, зонтов и шезлонгов, кабин для переодевания и душевых. Также инвестор обязуется возвести деревянные помосты и выровнять полосу дикого пляжа, максимально сохранив рельеф и существующие зеленые насаждения.
Предварительная стоимость проекта – 103,4 млн рублей. Строительство нового курортного поселка позволит создать 11 рабочих мест.
Также инвестор взял на себя социальные обязательства в виде финансирования благоустройства и создания инфраструктуры в Крыму на сумму 10 млн рублей.
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Корпорация развития КрымаКрымСтроительствоЛенинский районНовости КрымаМыс КазантипНовости
 
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