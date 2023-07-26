https://crimea.ria.ru/20230726/v-krymu-vozle-mysa-kazantip-postroyat-kurortnoe-selo-1130308881.html

В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село

В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село - РИА Новости Крым, 26.07.2023

В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село

Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T14:58

2023-07-26T14:58

2023-07-26T14:58

корпорация развития крыма

крым

строительство

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Корпорация развития Крыма подписала соглашение с инвестором о строительстве курортного села Преображенское в Ленинском районе близ мыса Казантип. Об этом сообщила пресс-служба организации.Также планируется благоустройство прилегающего пляжа, в том числе установка теневых навесов, зонтов и шезлонгов, кабин для переодевания и душевых. Также инвестор обязуется возвести деревянные помосты и выровнять полосу дикого пляжа, максимально сохранив рельеф и существующие зеленые насаждения.Предварительная стоимость проекта – 103,4 млн рублей. Строительство нового курортного поселка позволит создать 11 рабочих мест.Также инвестор взял на себя социальные обязательства в виде финансирования благоустройства и создания инфраструктуры в Крыму на сумму 10 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока

крым

ленинский район

мыс казантип

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация развития крыма, крым, строительство, ленинский район, новости крыма, мыс казантип, новости