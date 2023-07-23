https://crimea.ria.ru/20230723/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-23-iyulya-1130256993.html

Главные новости и заявления дня: 23 июля

Главные новости и заявления дня: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Главные новости и заявления дня: 23 июля

В Минобороны заявили о массированной атаке на военные объекты в Одессе, где готовились террористические удары по территории РФ. Спасо-Преображенский собор в... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T21:02

2023-07-23T21:02

2023-07-23T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Минобороны заявили о массированной атаке на военные объекты в Одессе, где готовились террористические удары по территории РФ. Спасо-Преображенский собор в Одессе повредили украинские средства ПВО. В зоне спецоперации наши войска разгромили множество единиц натовской техники. Журналисты, пострадавшие во время обстрела украинскими националистами, чувствуют себя лучше. Два человека погибли и один оказался в больнице после масштабного ДТП в Ленинском районе Крыма. Путин и Лукашенко, встретившись в Санкт-Петербурге, обсудили совместные планы по созданию Союзного государства. Лидер Белоруссии предложил содействие жителям Западной Украины в случае, если Польша введет на их территорию свои войска. Американские журналисты считают, что ситуация в зоне СВО резко изменилась в пользу России.Такими были главные события и заявления этого дня. Подробнее о них — в обзоре РИА Новости Крым.ВС РФ нанесли удары по военным объектам в ОдессеВ Минобороны РФ сообщили о нанесении ракетных ударов по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным ведомства, на пораженных объектах находились иностранные наемники."Все спланированные к удару цели в районе Одессы, где готовились удары против РФ, уничтожены", — сообщается в Telegram-канале Минобороны.Напомним, 17 июля с помощью безэкипажных катеров украинской стороной был нанесен удар по Крымскому мосту, в результате чего погибло два человека и пострадала 14-летняя девочка.Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режимаСпасо-Преображенский собор в Одессе поврежден из-за действий "безграмотных операторов" украинской системы ПВО. Такую оценку украинским военным вслед за официальным сообщением Минобороны РФ дала спикер МИДа Мария Захарова."Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности", — написала в сообщении дипломат.Комплексы украинской ПВО намеренно размещаются в жилых кварталах, вследствие чего их ракеты падают на гражданские объекты. Эти данные сегодня подтвердило Минобороны России.7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиЗа сутки в Запорожской области военные Вс РФ уничтожили семь немецких танков Leopard и 10 американских боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160-ти украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы Мста-Б и Д-20, — говорится в сообщении военного ведомства.Военкор Михальчевский смог выйти на связьЖурналисты, пострадавшие во время обстрела украинскими кассетными боеприпасами в районе села Пятихатка Запорожской области, чувствуют себя лучше. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский из больничной палаты вышел на связь с редакцией РИА Новости Крым и рассказал о своем самочувствии.О том, как проходит лечение двух других корреспондентов, сообщил и.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, состояние здоровья журналистов стабильно, их жизни ничего не угрожает. Все военкоры будут награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью", журналист РИА Новости Ростислав Журавлев — посмертно.Два человека погибли в ДТП в Ленинском районе КрымаМасштабное ДТП произошло сегодня в Ленинском районе. В результате выезда автомобиля на встречную полосу погибло два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.По предварительным данным, 23 июля в час ночи на автодороге "Керчь-Чистополье-Новоотрадное" 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 211440, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 210990 под управлением 23-летнего водителя. В результате оба водителя погибли, 16-летняя девушка-пассажир находится в больнице.Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемогоСовместные планы России и Белоруссии реализуются даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Экономика Белоруссии выросла на 3,75%, растет товарооборот между Россией и Белоруссией."У нас целиком и полностью реализуются все планы по строительству Союзного государства, мы двигаемся уверенно по этим направлениям", — сказал глава российского государства.Президент Белоруссии обещает поддержку Западной УкраинеПрезидент Республики Беларусь в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным оценил перспективу передачи западно-украинских земель Польше. Это неприемлемо, и в таком случае Западная Украина может рассчитывать на поддержку, сказал он, обращаясь к президенту России."Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет населению Западной Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали", — цитирует главу белорусского государства агентство "Sputnik Белоруссия".Владимир Путин, отвечая на это обращение, привел цифры потерь ВСУ с начала контрнаступления: 26 000 человек. По его словам, громадные потери на Украине "из-за собственной глупости" несут также иностранные наемники.Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИСитуация в зоне СВО резко изменилась в пользу России. Об этом пишет в своем аналитическом обзоре американская Wall Street Journal (WSJ). Как пишет автор статьи Дэниел Майклс, в начале контрнаступления на Западе знали, что украинские войска не обладают необходимой подготовкой и достаточным вооружением. Но "они надеялись, что отвага и решимость украинцев все же позволят им взять верх"."Согласно западной военной доктрине, чтобы атаковать окопавшегося противника, необходимо как минимум в три раза превосходить его по численности и использовать хорошо скоординированное сочетание воздушных и наземных сил, — размышляет американский аналитик. — В то же время у ВСУ нет превосходства в небе – по мнению западных военных, без него сложные наступательные операции попросту невозможны".Украина не имеет необходимого количества средств ПВО и зенитного вооружения, и это обеспечивает России значительное превосходство в воздухе на большей части линии соприкосновения, пишет WSJ.Издание напоминает, что украинские летчики вскоре начнут обучение на американских истребителях F-16, однако окончательного разрешения на поставки этих самолетов в ВСУ администрация США до сих пор не дала. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CNN также предупредил, что поставки американских истребителей могут затянуться.

https://crimea.ria.ru/20230723/moschnye-udary-po-odesse-prodolzhayutsya-chto-izvestno-1130247508.html

https://crimea.ria.ru/20230723/inostrannye-naemniki-nesut-znachitelnye-poteri-iz-za-gluposti--putin-1130250172.html

https://crimea.ria.ru/20230723/dtp-na-avtodoroge-tankovoe--oboronnoe-postradal-rebenok-1130245984.html

https://crimea.ria.ru/20230723/esli-zapadnaya-ukraina-voydet-v-sostav-polshi-prognoz-eksperta-1130254846.html

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