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Главные события и заявления дня: 20 июля

Главные события и заявления дня: 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Главные события и заявления дня: 20 июля

Ответ Марии Захаровой на планы Киева депортировать из Крыма почти миллион человек. Новые штрафы для "уклонистов": во сколько обойдется нежелание служить Родине. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T22:02

2023-07-20T22:02

2023-07-20T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Ответ Марии Захаровой на планы Киева депортировать из Крыма почти миллион человек. Новые штрафы для "уклонистов": во сколько обойдется нежелание служить Родине. Девочку, которая пострадала при взрыве на Крымском мосту, благополучно доставили на лечение в Москву. Тем временем в столице раскрыли страшное преступление, которое совершил подросток. Минобороны сообщает об ответе на атаку на Крымский мост, сбитых БПЛА и перехвате снарядов HIMARS.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ Захаровой на планы Киева на "зачистку" от всего русскогоУкраина заявила, что планирует "зачистить Крым от чуждых Украине людей" , депортировав с полуострова до 800 тысяч человек."Речь в первую очередь идет о крымчанах, которые, как они говорят, сотрудничали с российскими властями, - пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. - Беззаконие, расправа, поля марихуаны – вот такое будущее уготовили Крыму украинские нацисты и их западные идейные вдохновители. Но этим планам не суждено сбыться, поскольку полуостров находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ".Крупные штрафы за неявку в военкоматВ статью Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету" внесли поправки. Их приняла во втором чтении Госдума. Теперь с октября "уклонистам" грозят большие штрафы.За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины ранее приходилось платить от 500 до 3000 рублей. К осеннему призыву эта сумма вырастет до 40-50 тысяч рублей. Поездка призывника за границу на срок более трех месяцев выльется ему в штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.Должностных лиц, которые отвечают за призыв, тоже будут наказывать большими деньгами за неисполнение обязанностей.Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку доставили в Москву14-летняя девочка, которая была ранена при теракте на Крымском мосту 17 июля, доставлена для лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.В Москве подросток убил своего 11-летнего другаСтрашное убийство раскрыли в столице. 13-летний парень признался, что убил своего друга, которому было всего 11 лет. Следователи нашли у него дома застиранную одежду, по всей видимости, со следами крови.Ответ России на теракт на Крымском мостуВооруженные силы России нанесли удары по местам производства и хранения беспилотных катеров в Одессе."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области", - сообщило Минобороны России.На этих объектах готовились террористические акты против России. Также уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева. В военном ведомстве уточнили, что цель удара достигнута: все назначенные объекты поражены.Сбиты десятки украинских беспилотников и перехвачены снаряды HIMARSЗа минувшие стуки сбиты дроны в районах населенных пунктов Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.С начала проведения специальной военной операции всего уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и другие виды техники и вооружения.

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https://crimea.ria.ru/20230720/v-belgorodskoy-oblasti-prostilis-s-pogibshey-na-krymskom-mostu-semey-1130191727.html

https://crimea.ria.ru/20230720/udary-vozmezdiya-prodolzhayutsya-vs-rf-unichtozhili-voennye-tsekha-v-odesse-1130191492.html

https://crimea.ria.ru/20230720/v-odesse-nikolaeve-i-sumakh-nochyu-progremeli-vzryvy---chto-unichtozheno-1130183195.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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