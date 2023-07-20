https://crimea.ria.ru/20230720/rossiyskaya-pvo-sbila-32-ukrainskikh-bespilotnika-i-sem-himars-1130195989.html

Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS

Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS

Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T16:06

2023-07-20T16:06

2023-07-20T16:06

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что дроны сбили в районах населенных пунктов Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и другие виды техники и вооружения.Как сообщалось, Вооруженные силы России нанесли удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска. Цели ударов достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в ОдессеВ зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8Украинский беспилотник сбит в центре Крыма

https://crimea.ria.ru/20230720/18-bezuspeshnykh-atak-vsu-poteryali-do-400-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130195493.html

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости