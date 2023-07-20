https://crimea.ria.ru/20230720/rossiyskaya-pvo-sbila-32-ukrainskikh-bespilotnika-i-sem-himars-1130195989.html
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T16:06
2023-07-20T16:06
2023-07-20T16:06
сво
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вооруженные силы россии
пво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что дроны сбили в районах населенных пунктов Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и другие виды техники и вооружения.Как сообщалось, Вооруженные силы России нанесли удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска. Цели ударов достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в ОдессеВ зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
https://crimea.ria.ru/20230720/18-bezuspeshnykh-atak-vsu-poteryali-do-400-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130195493.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
Минобороны: семь снарядов HIMARS и 32 украинских беспилотника сбила российская ПВО