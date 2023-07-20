Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230720/rossiyskaya-pvo-sbila-32-ukrainskikh-bespilotnika-i-sem-himars-1130195989.html
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T16:06
2023-07-20T16:06
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
пво
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130195785_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_223314692003b6c010bab211fd036f0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что дроны сбили в районах населенных пунктов Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и другие виды техники и вооружения.Как сообщалось, Вооруженные силы России нанесли удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска. Цели ударов достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в ОдессеВ зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
https://crimea.ria.ru/20230720/18-bezuspeshnykh-atak-vsu-poteryali-do-400-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130195493.html
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130195785_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_c2041f3ff88fdc2f0894195a40b5ba3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS

Минобороны: семь снарядов HIMARS и 32 украинских беспилотника сбила российская ПВО

16:06 20.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбили в районах населенных пунктов Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и другие виды техники и вооружения.
Как сообщалось, Вооруженные силы России нанесли удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска. Цели ударов достигнуты.
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
15:54
18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
 
СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. ОнлайнВчера, 09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. ОнлайнВчера, 08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
17:35Буря с грозой и градом обрушится на Крым
17:27Движение по трассе "Таврида" в Крыму восстановлено после ЧП на полигоне
17:13На востоке Крыма 56-летняя женщина погибла под колесами кроссовера
16:52В Алуште полицейские забрали диких птиц у фотографа-живодера
16:39В название Крымского медицинского института вернули орден
16:29Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России
16:11Украина назвала военными целями следующие в российские порты суда
16:06Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
15:5418 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
15:07Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
15:06С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики
14:56Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму
14:49За неявку в военкомат вводят крупные штрафы
14:27В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей 0:31
14:19Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
13:51Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото
13:46Сила в шахматах: как игра может помочь военной стратегии
13:34Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр
13:06Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
Лента новостейМолния