https://crimea.ria.ru/20230709/ochered-u-krymskogo-mosta-rastet-1129913597.html

Очередь у Крымского моста растет

Очередь у Крымского моста растет - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Очередь у Крымского моста растет

К вечеру воскресенья очередь из автомобилей на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края выросла. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T17:31

2023-07-09T17:31

2023-07-09T17:31

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крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья очередь из автомобилей на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края выросла. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация"."В очереди со стороны Тамани находится 748 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находится 650 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сказано в сообщении.Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщал, что на выезде из Крыма пробка составляла шесть километров, а время ожидания - три часа, а со стороны Кубани ожидать досмотра приходилось до двух часов, пробка достигала 3,5 километров.По его данным, для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды. Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановкаДвижение по Крымскому мосту возобновленоКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, краснодарский край, кубань, общество, новости