Главные новости и заявления дня: 9 июля
Главные события и заявления воскресенья, 9 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Сочи закрыты все городские пляжи после удара стихии. ПВО сбила украинские ракеты над Ростовской и Брянской областями. Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ в людях и технике растут. Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Разгул стихии в Сочи
В Хостинском районе Сочи в ночь на воскресенье выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей. Как сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, вода подтопила три жилых дома. В двух из них она поднялась до первых этажей, людей переселят в пункты временного размещения.
Также в воскресенье в Сочи закрыли все пляжи. Отмечается, что в регионе сохраняется действие штормового предупреждения, а также существует опасность образования смерчей над морем и резкий подъем уровня воды в реках.
Потери Украины в ходе СВО
За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными больше 550 солдат и иностранных наемников на основных линиях соприкосновения.
В течение суток российские войска отразили все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
Российские войска в зоне проведения спецоперации успешно поражают технику, поставленную ВСУ странами Запада. За сутки уничтожено порядка 50 единиц различного вооружения, в том числе боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также артиллерийская система М777, сделанная в Штатах.
ПВО сбила ракеты над Ростовской и Брянской областями
Две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью.
"Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Также в воскресенье система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области. Как сообщил губернатор области Василий Голубев, повреждены осколками оказали крыши нескольких строений.
"Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Смерть от менингита
В Екатеринбурге число случаев менингококковой инфекции выросло до 15. Также известно, что два инфицированных человека скончались, сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
"На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные", — указано в сообщении.