https://crimea.ria.ru/20230709/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-9-iyulya-1129916748.html

Главные новости и заявления дня: 9 июля

Главные новости и заявления дня: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Главные новости и заявления дня: 9 июля

В Сочи закрыты все городские пляжи после удара стихии. ПВО сбила украинские ракеты над Ростовской и Брянской областями. Украинских боевиков становится все... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T19:32

2023-07-09T19:32

2023-07-09T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Сочи закрыты все городские пляжи после удара стихии. ПВО сбила украинские ракеты над Ростовской и Брянской областями. Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ в людях и технике растут. Два человека умерли от менингококковой инфекции в ЕкатеринбургеО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разгул стихии в СочиВ Хостинском районе Сочи в ночь на воскресенье выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей. Как сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, вода подтопила три жилых дома. В двух из них она поднялась до первых этажей, людей переселят в пункты временного размещения. Также в воскресенье в Сочи закрыли все пляжи. Отмечается, что в регионе сохраняется действие штормового предупреждения, а также существует опасность образования смерчей над морем и резкий подъем уровня воды в реках.Потери Украины в ходе СВОЗа сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными больше 550 солдат и иностранных наемников на основных линиях соприкосновения.В течение суток российские войска отразили все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.Российские войска в зоне проведения спецоперации успешно поражают технику, поставленную ВСУ странами Запада. За сутки уничтожено порядка 50 единиц различного вооружения, в том числе боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также артиллерийская система М777, сделанная в Штатах.ПВО сбила ракеты над Ростовской и Брянской областямиДве украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью."Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Также в воскресенье система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области. Как сообщил губернатор области Василий Голубев, повреждены осколками оказали крыши нескольких строений."Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.Смерть от менингитаВ Екатеринбурге число случаев менингококковой инфекции выросло до 15. Также известно, что два инфицированных человека скончались, сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора."На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные", — указано в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20230709/v-sochi-zakryty-vse-gorodskie-plyazhi-1129909480.html

https://crimea.ria.ru/20230709/pvo-sbila-ukrainskuyu-raketu-nad-rostovskoy-oblastyu-1129910272.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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