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Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге число случаев менингококковой инфекции выросло до 15. Также известно, что два инфицированных человека скончались, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T14:12
2023-07-09T14:12
2023-07-09T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге число случаев менингококковой инфекции выросло до 15. Также известно, что два инфицированных человека скончались, сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.На этой неделе сообщалось, что менингитом заболели сотрудники екатеринбургского распределительного центра Ozon. Первоначально инфекция была выявлена у восьми человек, двое из которых умерли от осложнений тяжелой болезни.Специалисты Роспотребнадзора, наблюдая за контактными лицами, также выявили еще два случая заражения среди сотрудников Ozon в городе.Кроме того, сообщается, что еще два человека заболели менингитом и один является бессимптомным носителем инфекции среди сотрудников местного завода "Уралхиммаш". Известно, что заводчане жили в том же хостеле, что и сотрудники Ozon.Медики продолжают вести наблюдение за контактными лицами. В общей сложности врачи провели осмотр больше 1,2 тысячи человек. Также проводится дезинфекция помещений, сотрудники получают прививки от менингококковой инфекции, уже привито больше 900 человек.Как сообщает РИА Новости, Следственным комитетом уже начаты проверки из-за смертельных инцидентов вследствие перенесенной менингококковой инфекции. Прокуратура держит эпидемиологическое расследование на контроле.Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года в одной из школ Севастополя выявлены случаи заболевания менингитом среди детей, диагноз подтвержден у нескольких учеников из разных классов.По данным Росстата за прошлый год, в России участились случаи заболевания инфекционными заболеваниями. В частности, коклюшем стали болеть в 2,7 раз чаще, а кори зафиксировано 100 случаев против единственного в 2021 году. В некоторых регионах страны уже в этом году регистрируется большое количество случаев этого инфекционного заболевания среди детей и взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах РоссииОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымВспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
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Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
Роспотребнадзор: в Екатеринбурге у 15 человек нашли менингококковую инфекцию, 2 скончались
14:12 09.07.2023 (обновлено: 14:56 09.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге число случаев менингококковой инфекции выросло до 15. Также известно, что два инфицированных человека скончались, сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
"На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные", — указано в сообщении.
На этой неделе сообщалось, что менингитом заболели сотрудники екатеринбургского распределительного центра Ozon. Первоначально инфекция была выявлена у восьми человек, двое из которых умерли от осложнений тяжелой болезни.
Специалисты Роспотребнадзора, наблюдая за контактными лицами, также выявили еще два случая заражения среди сотрудников Ozon в городе.
Кроме того, сообщается, что еще два человека заболели менингитом и один является бессимптомным носителем инфекции среди сотрудников местного завода "Уралхиммаш". Известно, что заводчане жили в том же хостеле, что и сотрудники Ozon.
Медики продолжают вести наблюдение за контактными лицами. В общей сложности врачи провели осмотр больше 1,2 тысячи человек. Также проводится дезинфекция помещений, сотрудники получают прививки от менингококковой инфекции, уже привито больше 900 человек.
Как сообщает РИА Новости, Следственным комитетом уже начаты проверки из-за смертельных инцидентов вследствие перенесенной менингококковой инфекции. Прокуратура держит эпидемиологическое расследование на контроле.
Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года в одной из школ Севастополя выявлены случаи заболевания менингитом
среди детей, диагноз подтвержден у нескольких учеников из разных классов.
По данным Росстата за прошлый год, в России участились случаи заболевания
инфекционными заболеваниями. В частности, коклюшем стали болеть в 2,7 раз чаще, а кори зафиксировано 100 случаев против единственного в 2021 году. В некоторых регионах страны уже в этом году регистрируется большое количество случаев этого инфекционного заболевания среди детей и взрослых.
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