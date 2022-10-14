https://crimea.ria.ru/20221014/v-shkole-sevastopolya-vyyavili-meningit-1124888471.html

В школе Севастополя выявили менингит

В школе Севастополя выявили менингит - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В школе Севастополя выявили менингит

В одной из школ Севастополя выявлены случаи заболевания менингитом среди детей, диагноз подтвержден у нескольких учеников из разных классов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T15:16

2022-10-14T15:16

2022-10-14T15:16

севастополь

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя выявлены случаи заболевания менингитом среди детей, диагноз подтвержден у нескольких учеников из разных классов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.В ведомстве отметили, что выявленные случаи "не классифицируются Роспотребнадзором как вспышка заболевания", поскольку болезнь диагностирована всего у 1% детей от общего числа учеников школы."Профильное федеральное ведомство вместе с департаментом держит ситуацию под контролем", – заверили в депздраве.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о риске развития пандемии гриппа в России.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе