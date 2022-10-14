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В школе Севастополя выявили менингит - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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В школе Севастополя выявили менингит
В школе Севастополя выявили менингит - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В школе Севастополя выявили менингит
В одной из школ Севастополя выявлены случаи заболевания менингитом среди детей, диагноз подтвержден у нескольких учеников из разных классов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T15:16
2022-10-14T15:16
севастополь
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя выявлены случаи заболевания менингитом среди детей, диагноз подтвержден у нескольких учеников из разных классов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.В ведомстве отметили, что выявленные случаи "не классифицируются Роспотребнадзором как вспышка заболевания", поскольку болезнь диагностирована всего у 1% детей от общего числа учеников школы."Профильное федеральное ведомство вместе с департаментом держит ситуацию под контролем", – заверили в депздраве.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о риске развития пандемии гриппа в России.
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севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В школе Севастополя выявили менингит

В одной из школ Севастополя выявлено несколько случаев заболевания менингитом у детей

15:16 14.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя выявлены случаи заболевания менингитом среди детей, диагноз подтвержден у нескольких учеников из разных классов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.
"В школе № 14 девять учеников из шести разных классов заболели менингитом", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что выявленные случаи "не классифицируются Роспотребнадзором как вспышка заболевания", поскольку болезнь диагностирована всего у 1% детей от общего числа учеников школы.
"Профильное федеральное ведомство вместе с департаментом держит ситуацию под контролем", – заверили в депздраве.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о риске развития пандемии гриппа в России.
 
СевастопольОбществоЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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