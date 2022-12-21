https://crimea.ria.ru/20221221/vspyshku-v-afganistane-vyzvala-krymskaya-gemorragicheskaya-likhoradka-1126063696.html

Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка

Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка

Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T20:02

2022-12-21T20:02

2022-12-21T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все санитарно-карантинные меры для недопущения завоза инфекции.О неизвестной болезни накануне сообщил глава Управления здравоохранения афганской провинции, выявлено 80 случаев заболевания с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости.Вспышка неизвестного заболевания в Афганистане: что известно >>В Роспотребнадзоре подчеркнули, что россиянам из-за этого волноваться не стоит, поскольку в стране "организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций". Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения."Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля", — подытожили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?В школе Севастополя выявили менингитОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор

афганистан

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, в мире, здравоохранение в россии, новости, афганистан