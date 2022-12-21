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Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T20:02
2022-12-21T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все санитарно-карантинные меры для недопущения завоза инфекции.О неизвестной болезни накануне сообщил глава Управления здравоохранения афганской провинции, выявлено 80 случаев заболевания с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости.Вспышка неизвестного заболевания в Афганистане: что известно &gt;&gt;В Роспотребнадзоре подчеркнули, что россиянам из-за этого волноваться не стоит, поскольку в стране "организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций". Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения."Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля", — подытожили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?В школе Севастополя выявили менингитОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор
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news.crimea@rian.ru
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роспотребнадзор, в мире, здравоохранение в россии, новости, афганистан
Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка

Роспотребнадзоре: вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка

20:02 21.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все санитарно-карантинные меры для недопущения завоза инфекции.
О неизвестной болезни накануне сообщил глава Управления здравоохранения афганской провинции, выявлено 80 случаев заболевания с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости.
Вспышка неизвестного заболевания в Афганистане: что известно >>

"По предварительным данным, причиной заболевания стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – инфекция, передающаяся преимущественно через укусы клещей. Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий. Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар", — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что россиянам из-за этого волноваться не стоит, поскольку в стране "организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций". Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения.
"Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля", — подытожили в пресс-службе.
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