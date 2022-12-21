https://crimea.ria.ru/20221221/vspyshku-v-afganistane-vyzvala-krymskaya-gemorragicheskaya-likhoradka-1126063696.html
Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T20:02
2022-12-21T20:02
2022-12-21T20:02
роспотребнадзор
в мире
здравоохранение в россии
новости
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все санитарно-карантинные меры для недопущения завоза инфекции.О неизвестной болезни накануне сообщил глава Управления здравоохранения афганской провинции, выявлено 80 случаев заболевания с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости.Вспышка неизвестного заболевания в Афганистане: что известно >>В Роспотребнадзоре подчеркнули, что россиянам из-за этого волноваться не стоит, поскольку в стране "организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций". Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения."Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля", — подытожили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?В школе Севастополя выявили менингитОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор
афганистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_138:0:1578:1080_1920x0_80_0_0_d3489eca0447d7c4e1541e1fc2eb66bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, в мире, здравоохранение в россии, новости, афганистан
Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
Роспотребнадзоре: вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор назвал предварительной причиной вспышки заболеваемости в Афганистане крымскую геморрагическую лихорадку, на фоне этого в России принимаются все санитарно-карантинные меры для недопущения завоза инфекции.
О неизвестной болезни накануне сообщил глава Управления здравоохранения афганской провинции, выявлено 80 случаев заболевания с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости.
"По предварительным данным, причиной заболевания стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – инфекция, передающаяся преимущественно через укусы клещей. Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий. Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар", — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что россиянам из-за этого волноваться не стоит, поскольку в стране "организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций". Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения.
"Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля", — подытожили в пресс-службе.
Читайте также на РИА Новости Крым: