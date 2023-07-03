https://crimea.ria.ru/20230703/glavnye-novosti-kryma-3-iyulya-1129789323.html

Главные новости Крыма: 3 июля

Главные новости Крыма: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Главные новости Крыма: 3 июля

ФСБ пресекла попытку покушения на главу республики Аксенова. В МИД оценил новое заявление Зеленского о Крыме. Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T21:33

2023-07-03T21:33

2023-07-03T21:33

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CИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку покушения на главу республики Аксенова. В МИД оценил новое заявление Зеленского о Крыме. Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?". Власти намерены взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду полуострова. Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено. Пробки перед Крымским мостом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на АксеноваФедеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Задержан 35-летний россиянин, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу. Задержанный агент рассказал, что был завербован еще в декабре прошлого года, он должен был устроить взрыв.Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ, отметил четкую и эффективную работу спецслужб. Заявление Зеленского и ответ МИД РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без труда видел полуостров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав украинского лидера "киевским наполеончиком". Ранее в интервью американскому телеканалу CNN Зеленский завил, что конечной целью конфликта с Россией является возвращение Крыма. Неожиданный ответ британского лордаПредставитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак" и выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории". Ущерб от водной блокадыУкраина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании средств зарегистрирован в Арбитражном суде республики, сообщил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов. Он подчеркнул, что "это очень значимое событие" и "важный результат деятельности" на пути установления справедливости на официальном юридическом уровне. Чонгарский мостТранспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено, сообщил 3 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, обстрелянный украинскими боевиками в ночь на 22 июня. Пробка перед Крымским мостомУтром в понедельник очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. В районе транспортного перехода волонтеры раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам, на подъезде установлены биотуалеты. На месте дежурят спасатели МЧС. К вечеру пробка сократилась до 9 километров, время ожидания досмотра составляет 6 часов, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

https://crimea.ria.ru/20230703/zaderzhannyy-v-krymu-agent-rasskazal-kak-gotovil-terakt-protiv-aksenova-1129768286.html

https://crimea.ria.ru/20230703/britanskiy-lord-dal-neozhidannyy-otvet-na-vopros-chey-krym-1129771385.html

https://crimea.ria.ru/20230703/probki-na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-1129788700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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