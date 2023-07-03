Главные новости Крыма: 3 июля
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 3 июля
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
CИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку покушения на главу республики Аксенова. В МИД оценил новое заявление Зеленского о Крыме. Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?". Власти намерены взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду полуострова. Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено. Пробки перед Крымским мостом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Покушение на Аксенова
Федеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Задержан 35-летний россиянин, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу. Задержанный агент рассказал, что был завербован еще в декабре прошлого года, он должен был устроить взрыв.
Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ, отметил четкую и эффективную работу спецслужб.
Заявление Зеленского и ответ МИД России
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без труда видел полуостров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав украинского лидера "киевским наполеончиком".
Ранее в интервью американскому телеканалу CNN Зеленский завил, что конечной целью конфликта с Россией является возвращение Крыма.
Неожиданный ответ британского лорда
Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак" и выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории".
Ущерб от водной блокады
Украина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании средств зарегистрирован в Арбитражном суде республики, сообщил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов. Он подчеркнул, что "это очень значимое событие" и "важный результат деятельности" на пути установления справедливости на официальном юридическом уровне.
Чонгарский мост
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено, сообщил 3 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, обстрелянный украинскими боевиками в ночь на 22 июня.
Пробка перед Крымским мостом
Утром в понедельник очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. В районе транспортного перехода волонтеры раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам, на подъезде установлены биотуалеты. На месте дежурят спасатели МЧС.
К вечеру пробка сократилась до 9 километров, время ожидания досмотра составляет 6 часов, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.