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Главные новости Крыма: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Главные новости Крыма: 3 июля
Главные новости Крыма: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Главные новости Крыма: 3 июля
ФСБ пресекла попытку покушения на главу республики Аксенова. В МИД оценил новое заявление Зеленского о Крыме. Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T21:33
2023-07-03T21:33
крым
новости крыма
главное за день
общество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
чонгарский мост
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CИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку покушения на главу республики Аксенова. В МИД оценил новое заявление Зеленского о Крыме. Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?". Власти намерены взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду полуострова. Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено. Пробки перед Крымским мостом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на АксеноваФедеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Задержан 35-летний россиянин, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу. Задержанный агент рассказал, что был завербован еще в декабре прошлого года, он должен был устроить взрыв.Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ, отметил четкую и эффективную работу спецслужб. Заявление Зеленского и ответ МИД РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без труда видел полуостров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав украинского лидера "киевским наполеончиком". Ранее в интервью американскому телеканалу CNN Зеленский завил, что конечной целью конфликта с Россией является возвращение Крыма. Неожиданный ответ британского лордаПредставитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак" и выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории". Ущерб от водной блокадыУкраина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании средств зарегистрирован в Арбитражном суде республики, сообщил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов. Он подчеркнул, что "это очень значимое событие" и "важный результат деятельности" на пути установления справедливости на официальном юридическом уровне. Чонгарский мостТранспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено, сообщил 3 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, обстрелянный украинскими боевиками в ночь на 22 июня. Пробка перед Крымским мостомУтром в понедельник очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. В районе транспортного перехода волонтеры раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам, на подъезде установлены биотуалеты. На месте дежурят спасатели МЧС. К вечеру пробка сократилась до 9 километров, время ожидания досмотра составляет 6 часов, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
https://crimea.ria.ru/20230703/zaderzhannyy-v-krymu-agent-rasskazal-kak-gotovil-terakt-protiv-aksenova-1129768286.html
https://crimea.ria.ru/20230703/britanskiy-lord-dal-neozhidannyy-otvet-na-vopros-chey-krym-1129771385.html
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крым, новости крыма, главное за день, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, чонгарский мост
Главные новости Крыма: 3 июля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 3 июля

21:33 03.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
CИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку покушения на главу республики Аксенова. В МИД оценил новое заявление Зеленского о Крыме. Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?". Власти намерены взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду полуострова. Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено. Пробки перед Крымским мостом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Покушение на Аксенова
Федеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Задержан 35-летний россиянин, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу. Задержанный агент рассказал, что был завербован еще в декабре прошлого года, он должен был устроить взрыв.
Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ, отметил четкую и эффективную работу спецслужб.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
10:30
Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова
Заявление Зеленского и ответ МИД России
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без труда видел полуостров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав украинского лидера "киевским наполеончиком".
Ранее в интервью американскому телеканалу CNN Зеленский завил, что конечной целью конфликта с Россией является возвращение Крыма.
Неожиданный ответ британского лорда
Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак" и выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории".
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
13:49
Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
Ущерб от водной блокады
Украина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании средств зарегистрирован в Арбитражном суде республики, сообщил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов. Он подчеркнул, что "это очень значимое событие" и "важный результат деятельности" на пути установления справедливости на официальном юридическом уровне.
Чонгарский мост
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено, сообщил 3 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, обстрелянный украинскими боевиками в ночь на 22 июня.
Пробка перед Крымским мостом
Утром в понедельник очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. В районе транспортного перехода волонтеры раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам, на подъезде установлены биотуалеты. На месте дежурят спасатели МЧС.
К вечеру пробка сократилась до 9 километров, время ожидания досмотра составляет 6 часов, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Въезд на досмотровый комплекс перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
20:40
Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
 
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