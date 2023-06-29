https://crimea.ria.ru/20230629/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-iyunya-1129730140.html

Главные события и заявления дня: 29 июня

Главные события и заявления дня: 29 июня - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Главные события и заявления дня: 29 июня

Программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе, заявил президент. В России принят закон о долгосрочных сбережениях. За сутки армия России... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T22:16

2023-06-29T22:16

2023-06-29T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе, заявил президент. В России принят закон о долгосрочных сбережениях. За сутки армия России уничтожила почти 800 боевиков ВСУ, а в Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ. В Кремле оценили стартовавшие учения Киева на территории ЗАЭС. Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут. В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отечественные бренды надо продвигатьРоссии нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"."Нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы", - заявил российский лидер.Долгосрочные сбережения россиянГосдума в четверг приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, которая позволит россиянам в простой и удобной форме копить деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Программа будет запущена с 1 января 2024 года, участие в ней будет полностью добровольным.Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.Хроники СВОВСУ за минувшие сутки потеряли 795 боевиков, 42 единицы техники, а также три склада с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Противник не оставляет попыток наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, которые жестко пресекаются российскими военнослужащими. Так, в ходе слаженных и профессиональных действий армии России, нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям украинских боевиков на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.Также в Минобороны сообщили, что два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских военных в Краматорске (ДНР).Провокации Киева на ЗАЭСНа подконтрольной Киеву части Запорожской области стартовали учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, местным жителям раздают рекомендации на случай реальной ядерной угрозы. Об этом в четверг сообщил глава украинской военной обладминистрации Юрий Малашко.При этом, комментируя объявленные Украиной учения по предотвращению возможного ЧС на атомной станции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции."Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, это угроза - постоянная. Инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.Автобус на Геническ изменит маршрутС 29 июня изменится маршрут движения автобуса Геническ — Симферополь.Согласно измененному расписанию, автобусы из Геническа теперь будут следовать в Крым через Новоалексеевку, Новотроицк, Чкалово, Чаплинку, Каланчак и Армянск. Отправление в рейс в 7 утра, а прибытие в Симферополь в 14.00."Стоимость проезда составит 1 688 рублей. Обратное направление: Симферополь (14:20) — Геническ (22:00)" - уточнили в профильной пресс-службе.Сроки лицензирования больниц продленыВ Государственной Думе приняли поправки в закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, согласно которым срок лицензирования объектов здравоохранения продлен до 1 июля 2025 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал соавтор закона Михаил Шеремет."Были, конечно, вопросы, как и ко многим другим законопроектам, носящим подобный характер, о продлении сроков. Но у нас имелось веское основание – все-таки была пандемия, которая существенно осложнила работу медикам. Они не смогли в полном объеме выполнить ряд задач по модернизации наших больниц, в связи с тем, что многие поликлиники надо было физически отселять на время в другие здания, чтобы на этих местах провести капитальные ремонты", - пояснил Шеремет.По его словам, этот срок даст медикам возможность привести все в состояние, соответствующее нормам и требованиям Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20230629/sobstvennye-dokhody-byudzheta-sevastopolya-uvelichilis-na-45-mlrd-rubley-1129728775.html

https://crimea.ria.ru/20230629/v-kramatorske-vysokotochnym-udarom-unichtozheny-2-generala-i-50-ofitserov-vsu-1129714642.html

https://crimea.ria.ru/20230629/v-gosdume-prinyali-zakon-o-litsenzirovanii-krymskikh-bolnits-1129726892.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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