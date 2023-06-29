https://crimea.ria.ru/20230629/poteri-vsu-za-sutki-armiya-rossii-unichtozhila-pochti-800-boevikov-1129722532.html

Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила почти 800 боевиков

Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила почти 800 боевиков - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила почти 800 боевиков

ВСУ за минувшие сутки потеряли 795 боевиков, 42 единицы техники, а также три склада с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T15:32

2023-06-29T15:32

2023-06-29T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки потеряли 795 боевиков, 42 единицы техники, а также три склада с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Противник не оставляет попыток наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, которые жестко пресекаются российскими военнослужащими. Так, в ходе слаженных и профессиональных действий армии России нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям украинских боевиков на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.Донецкое направлениеВозле населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Тоненькое ДНР подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили четыре атаки противника.Кроме того, возле села Выемка Донецкой Народной Республики были взорваны склады с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Красно-Лиманское направлениеНа данном направлении подразделения группировки войск "Центр", ударив по противнику силами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, нанесли поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, базирующихся возле Невского, Кременной и Червоной Дибровы ЛНР.Также в районе населенного пункта Кузьмино ЛНР выявлена украинская ДРГ, деятельность диверсантов пресечена."За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.Южно-Донецкое и Запорожское направленияВ районе Времевского выступа группировка войск "Восток" огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку украинских подразделений неподалеку от населенного пункта Старомайорское ДНР.В районе населенного пункта Луговское Запорожской области российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны ВСУ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - рапортовали в ведомстве.Купянское и Херсонское направленияВ районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области уничтожено больше 25-ти украинских боевиков, выведены из строя три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град". Противник понес потери благодаря профессиональным и мужественным действиям "Западной" группировки войск.В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное ДНР поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.Также на Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы до 40 боевиков ВСУ, выведено из строя шесть автомобилей и гаубица "Мста-Б".Кроме того, средства российской системы ПВО за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM, а также 11 украинских БПЛА возле Ивановки Харьковской области, Володино и Евгеновки ДНР, Голиково ЛНР и Новая Збурьевки Херсонской области.Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских военных в Краматорске (ДНР).Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУРоссийская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm ShadowСК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 стран

https://crimea.ria.ru/20230629/v-kramatorske-vysokotochnym-udarom-unichtozheny-2-generala-i-50-ofitserov-vsu-1129714642.html

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