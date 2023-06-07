https://crimea.ria.ru/20230607/vystrelil-v-nogu-i-otobral-dengi--boevik-vsu-napal-na-zhitelya-khersona-1129234891.html

Выстрелил в ногу и отобрал деньги – боевик ВСУ напал на жителя Херсона

Выстрелил в ногу и отобрал деньги – боевик ВСУ напал на жителя Херсона - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Выстрелил в ногу и отобрал деньги – боевик ВСУ напал на жителя Херсона

Украинские военные продолжают обворовывать мирное население Херсона. Накануне вооруженный военный ворвался в квартиру местного жителя и под угрозой расправы... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T12:32

2023-06-07T12:32

2023-06-07T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские военные продолжают обворовывать мирное население Херсона. Накануне вооруженный военный ворвался в квартиру местного жителя и под угрозой расправы забрал деньги и смартфон. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Сообщение о преступлении поступило правоохранителям накануне в 21:30 вечера.Житель Херсона Роман Евгеньевич, 1984 года рождения, сообщил, что около 19:20 того же дня в его квартиру ворвался неизвестный вооруженный военнослужащий и начал угрожать.В итоге преступник забрал 10 тысяч гривен и телефон Xiaomi Redmi 9C. После этого он связал хозяина квартиры, оставив ему возможность доползти до двери. После этого ушел в неизвестном направлении.Потерпевший написал заявление в Нацполицию с просьбой принять меры к розыску преступника.Днем ранее продавец продуктового магазина из Херсона сообщила о совершенной украинскими военнослужащими краже 40 тысяч гривен (87 тыс. рублей – ред.) и некоторых продуктов.Экстренные службы и СМИ регулярно информируют о случаях воровства, угона транспорта, хищения имущества и денег у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты угнали у жителя Херсона "ГАЗель", ранее люди в военной форме похитили из квартиры местной жительницы, которая сама открыла им дверь, все сбережения. А у местного жителя взломали квартиру в его отсутствие и вынесли ценное имущество.Также известно о случаях похищений людей: военнослужащие ВСУ хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в ХерсонеВыбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, происшествия, украина, новости, общество, нацполиция украины