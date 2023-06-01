https://crimea.ria.ru/20230601/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1-iyunya-1129137656.html
Главные события и заявления дня: 1 июня
Главные события и заявления дня: 1 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Главные события и заявления дня: 1 июня
Белгородская область сегодня снова под огнем: массированные обстрелы в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском округах. Удару подверглись школа и медпункт, есть... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T22:33
2023-06-01T22:33
2023-06-01T22:33
главное за день
новости
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129138551_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_98ac78c511d7d2bbc9139ae4eb3f9586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Белгородская область сегодня снова под огнем: массированные обстрелы в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском округах. Удару подверглись школа и медпункт, есть раненые, среди которых – два учителя. Российские военные пресекли попытку несколько групп украинских боевиков прорвать границу. Артиллерия ВСУ атаковала несколько городов и сел Херсонщины. В Белгороде взорвался дрон и работала ПВО. В Турции опубликовали окончательные результаты выборов.Подробнее об этих событиях в обзоре РИА Новости Крым.Массированные обстрелы Белгородской областиВ результате обстрела Шебекинского округа Белгородской области пострадали восемь человек, сообщил утром губернатор региона Вячеслав Гладков. За ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Градов" центр и окраины города.Позже стало известно, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа нанесены удары по зданию школы и медпункту. Пострадали два учителя.Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов >>Днем противник из "Градов" снова вел огонь по городу Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития, город остался без света. В селах Новая Таволжанка и Козинка от попадания снарядов загорелось три жилых дома, осколочное ранения плеча получил мужчина.Попытка вторженияНочью 1 июня российские военные сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. Две мотопехотные роты, усиленные танками, пытались прорваться через государственную границу."Около 3 часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", - говорится в сообщении. Позже в Минобороны рассказали подробности о попытках украинских формирований прорвать границу.Атака ВСУ на города и села ХерсонщиныЗа сутки украинские боевики выпустили по гражданским объектам Херсонщины около 80 снарядов, сообщили экстренные службы региона.Под ударом ствольной артиллерии оказались девять городов и сел. 12 снарядов обрушилось на город Голая Пристань, еще девять – на село Васильевку и 8 – на село Крынки. Трем населенным пунктам – Корсунка, Саги и Казачьи Лагеря – довелось вытерпеть 19 обстрелов.Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики провели массированный обстрел Новой Каховки, один человек погиб, есть раненые.Взрыв в БелгородеВ Белгороде на проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции произошел взрыв. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли. Два человека пострадали. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга доставлен в больницу, второй с легкими ушибами от госпитализации отказался.Также в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны.Итоговые результаты выборов президента ТурцииВ Турции сегодня были объявлены окончательные итоги голосования на президентских выборах: по итогам второго тура действующий лидер государства набрал более 52% голосов избирателей. "Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу - 47,82%", - проинформировал глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.Явка на выборах составила 84,15%, за рубежом, на погранпунктах проголосовали 56% избирателей.
https://crimea.ria.ru/20230601/kogda-zakonchitsya-svo-na-ukraine--mnenie-1129131686.html
https://crimea.ria.ru/20230601/neskolko-popytok-vtorzheniya-podrobnosti-ot-minoborony-ob-atakakh-vsu-1129137073.html
https://crimea.ria.ru/20230601/neopoznannyy-obekt-upal-i-vzorvalsya-v-kaluzhskoy-oblasti-1129125541.html
https://crimea.ria.ru/20230601/glavnye-novosti-kryma-1-iyunya-1129137480.html
украина
россия
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129138551_106:0:1245:854_1920x0_80_0_0_a41cca62db5316ee829a3b5feec5af55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, в мире, херсонская область, беспилотник (дрон), пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Белгородская область сегодня снова под огнем: массированные обстрелы в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском округах. Удару подверглись школа и медпункт, есть раненые, среди которых – два учителя. Российские военные пресекли попытку несколько групп украинских боевиков прорвать границу. Артиллерия ВСУ атаковала несколько городов и сел Херсонщины. В Белгороде взорвался дрон и работала ПВО. В Турции опубликовали окончательные результаты выборов.
Подробнее об этих событиях в обзоре РИА Новости Крым
.
Массированные обстрелы Белгородской области
В результате обстрела Шебекинского округа Белгородской области пострадали восемь человек
, сообщил утром губернатор региона Вячеслав Гладков. За ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Градов" центр и окраины города.
"Недоброе утро выдалось в Белгородской области. В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор.
Позже стало известно, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа нанесены удары по зданию школы и медпункту
. Пострадали два учителя.
Днем противник из "Градов" снова вел огонь
по городу Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития, город остался без света. В селах Новая Таволжанка и Козинка
от попадания снарядов загорелось три жилых дома, осколочное ранения плеча получил мужчина.
Попытка вторжения
Ночью 1 июня российские военные сорвали попытку
киевского режима вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. Две мотопехотные роты, усиленные танками, пытались прорваться через государственную границу.
"Около 3 часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", - говорится в сообщении.
Атака ВСУ на города и села Херсонщины
За сутки украинские боевики выпустили по гражданским объектам Херсонщины около 80 снарядов
, сообщили экстренные службы региона.
Под ударом ствольной артиллерии оказались девять городов и сел. 12 снарядов обрушилось на город Голая Пристань, еще девять – на село Васильевку и 8 – на село Крынки. Трем населенным пунктам – Корсунка, Саги и Казачьи Лагеря – довелось вытерпеть 19 обстрелов.
Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики провели массированный обстрел Новой Каховки
, один человек погиб, есть раненые.
Взрыв в Белгороде
В Белгороде на проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции произошел взрыв
. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли.
Два человека пострадали. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга доставлен в больницу, второй с легкими ушибами от госпитализации отказался.
Также в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны.
Итоговые результаты выборов президента Турции
В Турции сегодня были объявлены
окончательные итоги голосования на президентских выборах: по итогам второго тура действующий лидер государства набрал более 52% голосов избирателей.
"Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу - 47,82%", - проинформировал глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.
Явка на выборах составила 84,15%, за рубежом, на погранпунктах проголосовали 56% избирателей.