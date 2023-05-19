https://crimea.ria.ru/20230519/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-maya-1128841149.html

Главные события и заявления дня: 19 мая

Главные события и заявления дня: 19 мая - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Главные события и заявления дня: 19 мая

Армия России нанесла мощный удар по складам боеприпасов и иностранного вооружения для ВСУ. В Европу движется радиоактивное облако с Украины. В Италии произошло... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T21:59

2023-05-19T21:59

2023-05-19T21:59

россия

крым

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

беспилотник (дрон)

земля в крыму для участников сво

италия

новая каховка

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Армия России нанесла мощный удар по складам боеприпасов и иностранного вооружения для ВСУ. В Европу движется радиоактивное облако с Украины. В Италии произошло мощнейшие за последние сто лет наводнение. Над Крымом снова сбивают беспилотники. Глава Новой Каховки рассказал о провальном покушении на него со стороны украинских боевиков. В целях безопасности изменили решение по грузовикам на Крымском мосту. Для участников СВО на полуострове упростят процедуру получения земли.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по складам с иностранным вооружением для ВСУВооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием по складам с иностранным вооружением и боеприпасами. Поражены также центры подготовки подразделений ВСУ и пункты дислокации украинских боевиков, сообщили в Минобороны.Радиоактивное облако движется на ЕвропуВ сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном в Хмельницкой области на Украине. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре."Американцы уже не раз в истории так "помогали" странам. Украине тоже "помогли" – надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", - сказал он.Мощное наводнение в ИталииКак сообщает The Gardian, стихия унесла жизни 13 человек, более 20 тысяч остались без крова. После сильных дождей в регионе Эмилия-Романья в Италии вышло из берегов сразу 23 реки, произошло 280 оползней. Под водой оказался 41 город.Как сообщает издание, многие пожилые люди и инвалиды оказались запертыми в своих домах, а спасатели всю ночь работали под проливным дождем. Дороги заблокированы после схода оползней, поезда отменены или двигались с перебоями.Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотникаВ ночь на 19 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Пострадавших и разрушений нет. Атаке беспилотников подверглась также Белгородская область, в результате чего был ранен местный житель и поврежден дом.Глава Новой Каховки развенчал слухи о своей смертиУкраинские спецслужбы предприняли попытку покушения на главу военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева. 18 мая боевики нанесли два ракетных удара по полученным координатам, разрушив один из домов в Херсонской области."Да, был удар ракетами. У кого-то с не очень добрыми мыслями, и мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу. В 7:45 произошло разрушение, а в 7:50 опубликовали, что меня убили. Но как это у Марка Твена "слухи о моей смерти несколько преувеличены ", - сказал Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.Почему Крымский мост не открывают для грузовых автоДвижение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не запущено в целях безопасности, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы этот вопрос рассматривали. Более того, мы планировали запустить. Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту", - сказал Хуснуллин.В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения землиОб этом заявила заместитель председателя Совета министров РК Анна Анохина. По ее словам, решение об оптимизации пакета документов как для участников СВО, так и для членов их семей, было принято правительством Крыма.В частности, теперь герои спецоперации смогут подавать заявления не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания.Всего в Крыму выдано уже 200 участков и подготовлено еще 500 для предоставления участникам СВО. В Севастополе же начнут выдавать землю этой категории граждан в конце июня этого года.В Севастополе же землю участникам СВО начнут выдавать в конце июня – начале июля. В числе первых получателей – 300 человек. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, сейчас правительство работает над принятием проекта планировки выбранной территории, после чего можно изменить вид разрешенного использования земли и начать выдавать участки заявителям.

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https://crimea.ria.ru/20230519/nad-krymom-sbity-chetyre-bespilotnika-1128817464.html

https://crimea.ria.ru/20230519/v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-uprostyat-protseduru-polucheniya-zemli-1128838481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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