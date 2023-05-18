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Главные события и заявления дня: 18 мая

Главные события и заявления дня: 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Главные события и заявления дня: 18 мая

Двое мирных жителей погибли в Белгородской области. Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область. В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T22:02

2023-05-18T22:02

2023-05-18T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли в Белгородской области. Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область. В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году. Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году. ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине. Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины. Аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.От рук ВСУ гибнут мирные людиДвое мирных жителей погибли, еще один тяжело ранен в результате действий украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также украинские боевики сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в Курской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Птичий грипп наступаетКарантин введен в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина."Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц", - цитирует документ РИА Новости.Экспорт зерна и транспортный коридорРоссия планирует экспортировать порядка 55-60 миллионов тонн зерновых по итогам текущего года, на мировом рынке на данный момент наблюдается достаточно высокое предложение на эту продукцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.Развитие Международного транспортного коридора "Север - Юг" позволит нарастить грузопоток из России в Индию до 35 млн тонн к 2030 году, а также существенно сократить сроки поставок. Протяженность мультимодального маршрута "Север – Юг" составляет 7,2 тысячи километров. Он проходит от Санкт-Петербурга через Иран до порта Нава-Шева, расположенного на юге Мумбаи в Индии. Маршрут включает три вида перевозок: морским, речным и железнодорожным транспортом.Поддержка аграриевСельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной кампании и развития переработки и хранения продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Мы недавно с коллегами говорили об этом, говорили о важности повысить доступность продуктов питания других товаров первой необходимости на этих территориях. Для этого, наряду с улучшением логистики и организации торговли, обязательно будем поддерживать и местных производителей, в том числе за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта", - сказал российский лидер на совещании о ходе весенних полевых работ.Потери ВСУ растутВооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают украинские власти и местные СМИ.

https://crimea.ria.ru/20230518/silnye-vzryvy-progremeli-v-kieve-odesse-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1128796252.html

https://crimea.ria.ru/20230518/vs-rf-razgromili-sklady-inostrannoy-tekhniki-na-ukraine-1128805457.html

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