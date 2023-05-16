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Главные события и заявления дня: 16 мая

Главные события и заявления дня: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Главные события и заявления дня: 16 мая

Российские военные нанесли массированный дар по позициям ВСУ, перехватили семь дальнобойных ракет Storm Shadow, уничтожили 500 украинских боевиков и... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T21:59

2023-05-16T21:59

2023-05-16T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный дар по позициям ВСУ, перехватили семь дальнобойных ракет Storm Shadow, уничтожили 500 украинских боевиков и американский Patriot. Противник выпустил 83 снаряда по Херсонской области, но понес большие потери в промзоне Херсона. Госдума РФ денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В России принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Российской Армии в зоне СВОБезвозвратные потери противника в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции за сутки превысили 500 человек, сообщили в Минобороны России. Самые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где за сутки ликвидировано до 215-ти украинских военнослужащих. Кроме того, вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Российские системы противовоздушной обороны сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 22 украинских беспилотника. Ночные удары по инфраструктуре УкраиныВ ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны. 16 мая в Минобороны России сообщили о том, то Вооруженные силы страны нанесли сосредоточенный ракетный удар по объектам войск Украины, все цели поражены. Удары на ХерсонщинеУкраинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона. При этом ВСУ понесли потери в живой силе и технике после артиллерийского удара по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона. Денонсация ДОВСЕ16 мая Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Этот шаг позволит России размещать свои вооружения в любой точке страны, включая ее самые западные регионы, пояснил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что денонсация ДОВСЕ позволит Российской Федерации максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения, и "передал привет" французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который 15 мая заявил, что в конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и теперь превращается в вассальное государство Китая. Закон о жилищном обеспечении семей участников СВОГосударственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. При этом размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет. Закон распространится и на сотрудников Росгвардии.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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